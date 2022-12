TARANTO – IL DOTT. CATALDO ORLANDO E’ IL NUOVO PRESIDENTE DELL’UNIONE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DELLA PROVINCIA DI TARANTO

L’Assemblea Generale degli Associati dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Taranto ha votato per il rinnovo delle cariche associative per il triennio 2022-2025.

L’Assemblea ha eletto i seguenti componenti del nuovo Consiglio Direttivo:

Cataldo Orlando (Presidente), Andrea Sardella (Vicepresidente), Giada Coco (Segretario), Andrea Alò (Tesoriere), Fabrizia Coda, Dario Fasano, Armando Guarini, Roberto Luigi Raffaele, Stefania Talò.

Nell’occasione dell’adunanza assembleare si è eletto anche il nuovo Collegio dei Probiviri, che sarà composto da Vincenzo Simonetti (Presidente), Giuseppe Ribecco e Marinella Santoro.

“Ringrazio i Colleghi Unionisti per la fiducia accordata nei miei confronti e nei nuovi consiglieri”, ha dichiarato il neoeletto Presidente Dott. Cataldo Orlando, “Sarà nostro obiettivo onorare la carica affidataci, mettendo al centro del nostro mandato l’attività sindacale, che sarà di prossimità, territoriale, vicina alle difficoltà ed ai problemi dei giovani Colleghi. Il nostro operato sarà orientato verso il confronto con l’Ordine di Taranto, oltre che con le altre associazioni professionali giovanili del territorio, nel pieno rispetto dei ruoli e delle competenze di ognuno. L’attività interna dell’Associazione avrà come suo caposaldo l’interlocuzione continua tra tutti gli iscritti, in quanto solo la comunicazione può permettere una migliore evidenza sia delle problematiche professionali che delle attività sindacali funzionali per la risoluzione delle stesse. Dedico la mia elezione ai giovani Colleghi che vivono in una situazione di sofferenza personale e familiare, a loro prometto che l’Unione sarà sempre quel posto sicuro dove poter chiedere aiuto e conforto”.

Il primo appuntamento formativo della rinnovata Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti di Taranto è stato organizzato per il giorno 12 gennaio 2023 alle ore 09:30 presso l’Università LUMSA, con un convegno in corso di accreditamento dal titolo “Labirinto Live” con a tema la nuova Legge di Bilancio 2023, al quale sono invitati a partecipare tutti i colleghi Commercialisti interessati.