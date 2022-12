Taranto – La voce e la musica di Renzo Rubino per i degenti della Cittadella

Tappa alla Cittadella della Carità di “Porto il Natale”: Tour in Salotto, il nuovo progetto di Renzo Rubino

Ha cantato per loro, riuscendo a farsi accompagnare, mentre si esibiva, dal battito delle loro mani. “Porto il Natale: Tour in Salotto”, il nuovo progetto del notissimo cantautore Renzo Rubino, è stato un tutt’uno con gli ospiti della RSA L’Ulivo della Fondazione Cittadella della Carità. Voce e pianoforte, Rubino haregalato emozioni uniche in un posto deputato alla cura di sofferenti e fragili.

Il presidente della Fondazione avv. Salvatore Sibilla ha ringraziato Rubino per aver inserito questa tappa nel suo programma ed i volontari di Mister Sorriso Odv-Ets, che hanno aiutato a sistemare i pazienti, tutti in sedia a rotelle.

Il concerto si è concluso con “Il postino (amami uomo), brano con il quale Rubino partecipò nel 2013 al Festival di Sanremo – categoria Giovani, aggiudicandosi il Premio della Critica “Mia Martini”.