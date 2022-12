Foggia -1.250.000 euro sequestrati, ricavati dalla vendita di pezzi prodotti dal Furto di autoveicoli.

La campagna investigativa condotta dai carabinieri della Squadra Mobile, Questura di Cerignola e Polizia Stradale di “Puglia” ha smascherato e smantellato un sinistro e solido gruppo dedito alla vendita di pezzi smontati e ricambi che sono stati il prodotto di Furto di autoveicoli, in grado di generare elevati profitti .

L’attività investigativa ha consentito di stimare i profitti del reato di riciclaggio, attualmente stimati in 1.250.000 euro, per i quali è stato emesso un apposito provvedimento di confisca preventiva, finalizzato alla confisca forzata dei beni a disposizione dell’indagato.

Fin dalle prime luci dell’alba, nell’ambito di un’indagine della Polizia di Stato di Foggia, coordinata dalla Procura locale, è in corso una vasta operazione della Polizia Giudiziaria con l’obiettivo di esecuzione dell’istruttoria presso il Tribunale di Foggia.

L’ordinanza di misura cautelare del GIP è stata emessa nei confronti di alcune persone, prevalentemente di Cerignola, ritenute responsabili a vario titolo di una banda finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio, in particolare furto, ricettazione merci e autolavaggi