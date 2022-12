Lecce – Premiato l’ex Davor Vugrinec

Un gradito ritorno, oggi, al Via del Mare. A far visita al Lecce, in quanto vicePresidente del club croato Varazdin, c’era Vugrinec, ex calciatore giallorosso. Prima del fischio d’inizio dell’amichevole internazionale di questo pomeriggio con la squadra croata, il presidente Saverio Sticchi Damiani ha omaggiato l’ex calciatore giallorosso Davor Vugrinec, attualmente vicepresidente del Varazdin, con una targa celebrativa e una maglia giallorossa n. 7, maglia del Lecce che da calciatore ha indossato per 78 volte realizzando 24 gol. Fonte Lecce.it.

0 Shares