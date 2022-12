Bari – Per la BBC volley c’è ancora Porto Viro

Serie A2 pallavolo maschile

Vigilia di Coppa Italia per la Bcc Castellana Grotte chiamata ad affrontare un altro impegno interno a distanza di pochi giorni dal successo nel boxing day con Grottazzolina. Sarà ancora la Delta Group Porto Viro l’avversaria dei quarti di finale della Del Monte Coppa Italia A2, così come successo nella passata stagione e così come accaduto in campionato, sempre al Pala Grotte, lo scorso 21 dicembre.

Due precedenti con esito molto diverso tra loro. In Coppa Italia, a gennaio scorso, furono i veneti a vincere a Castellana per 2-3 ed eliminare la New Mater dalla corsa alle semifinali. In serie A2, invece, a dicembre, sono stati i gialloblù a vincere per 3-1 e conquistare la seconda piazza in classifica e il diritto a giocare in casa i quarti di finale.

Si torna in campo, quindi, giovedì 29 dicembre 2022, alle ore 20,30.