Taranto – Alla Cittadella, Renzo Rubino con “Porto il Natale”

Renzo Rubino fa tappa alla Cittadella della Carità con il suo nuovo progetto

Renzo Rubino, il notissimo cantautore pugliese, in giro con il suospeciale tour delle feste : Porto Il Natale”, Tour in Salotto, farà tappa anche alla Fondazione Cittadella della Carità.

L’artista, originario di Martina Franca (Ta), è in giro da oggi 23 dicembre fino a metà gennaio con il suo nuovo progetto live, unico nel suo genere. Ha infatti ideato un Tour in Salotto per stare insieme: “Porto il Natale”. Gratuitamente offre, come augurio per queste Festività, musica di qualità ed emozioni uniche. “Porto Il Natale” prevede come palcoscenici di questa nuova avventura musicale i salotti e i luoghi del cuore di quanti lo seguono con affetto.

All’interno del programma Renzo Rubino ha dato la disponibilità ad esibirsi per un tipo di platea molto particolare, costituita da persone fragili: sono gli ospiti della R.S.A. L’Ulivo della Fondazione Cittadella della Carità.

“La ricca programmazione di queste festività natalizie – afferma il presidente della Fondazione Cittadella della Carità avv. Salvatore Sibilla – si conclude, per quanto riguarda il 2022, con questo concerto eccezionale ed esclusivo per i nostri ospiti, che rappresentano la pietra miliare della Fondazione, cresciuta nel tempo con la Casa di Cura “Arca”, il Poliambulatorio, Radio Cittadella, la sede dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie. Ringraziamo soprattutto la sua grande sensibilità e ci riteniamo onorati della sua scelta” conclude Sibilla.

L’incontro si terrà martedì 27 dicembre alle ore 10.30.

Biografia

Renzo Rubino nasce nel 1988 a Martina Franca in Puglia. Sin da piccolo si approccia a varie forme artistiche: teatro, arte e musica. A 19 anni forma una band, i KTM, e diventa pianista e cantante. Nel 2010 esce il suo primo disco Farfavole, prodotto dall’etichetta discografica Spaghetti Record. Inizia a frequentare i corsi del CPM, dove incontra Andrea Rodini, suo attuale produttore artistico. Nel 2011, col brano Bignè, è tra i vincitori del festival Musicultura di Macerata. Nel 2013 partecipa al Festival di Sanremo – categoria Giovani e si aggiudica il Premio della Critica “Mia Martini”. Nel 2013 esce il secondo album di Rubino: Poppins, edito dalla casa discografica Warner Music e sempre lo stesso anno vince Next Generation ai Wind Music Awards ed il l Premio Lunezia 2013. Nel 2014 partecipa al Festival di Sanremo nella categoria Campioni. Alla manifestazione presenta i brani “Ora” e “Per sempre e poi basta”. Con il brano Ora il cantante pugliese si classifica al 3º posto nella classifica finale, mentre l’orchestra gli assegna il premio al Miglior arrangiamento Sezione Campioni per il brano Per sempre e poi basta. Nel 2017 esce il suo quarto album: “Il gelato dopo il mare”. Nel 2018 partecipa alla 68° edizione del Festival di Sanremo con il brano “Custodire”.

La foto allegata di Renzo Rubino è di Diego Di Guardo