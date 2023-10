Portici d’Estate durante l’Estate di San Martino: Un Parterre di Stelle a Martina Franca Ecco come avere un ingresso omaggio

Maria Grazia Cucinotta, Paolo Ruffini, Renzo Rubino, Ronnie Jones, Carmine Faraco, Gianmarco Carroccia, Max Cavallari, Gianni Ciardo, Memo Remigi: questi sono solo alcune delle stelle dello spettacolo che brilleranno nelle serate del 10, 11 e 12 novembre, durante l’Estate di San Martino. “Portici d’Estate”, un evento che rimarrà nella storia

Maria Grazia Cucinotta a Portici d’Estate

L’evento di Moda e Spettacolo più prestigioso del Mezzogiorno degli ultimi trent’anni, torna per un’ultima edizione indimenticabile. Molti altri artisti, ancora in definizione, sono pronti a regalare momenti unici e memorabili.

Paolo Ruffini a Portici d’Estate

Portici d’Estate, con un passato glorioso che ha visto oltre trecento grandi artisti esibirsi, si appresta a chiudere in grande stile nel rinnovato Teatro Nuovo di Martina Franca, capace di accogliere 800 spettatori.

A condurre il pubblico in queste tre serate d’eccezione ci saranno Beppe Convertini, Attilio Romita e Laura Freddi, sinonimi di intrattenimento di qualità.

E ora, l’offerta da non perdere: l’organizzazione di Antonio Rubino ha preparato un abbonamento speciale. Con soli 50,00 euro, oltre d.p, avrai l’opportunità di vivere tutte e tre le serate magiche.

Considera che paghi solo due serate e la terza viene offerta in omaggio! Una proposta imperdibile per gli amanti del teatro. E se preferisci partecipare a una sola delle serate, il biglietto singolo è disponibile a 25,00 euro, oltre d.p.

Renzo Rubino a Portici d’Estate

Acquista ora online su ciaotickets o presso tutti gli esercizi convenzionati. Che tu desideri l’abbonamento a soli 50 euro oltre d.p. o un biglietto per una serata specifica, non indugiare! I posti si stanno esaurendo rapidamente e non vorrai perdere questa magnifica occasione.

È come se pagassi solo per due serate e la terza te la regalassero! Ma affrettati, prenotando ora avrai la possibilità di scegliere i posti migliori.

Per ulteriori dettagli o chiarimenti, contatta subito il numero 0804800600. I biglietti e gli abbonamenti si possono acquistare online su www.ciaotickets.com

“Portici d’Estate” ti attende per le serate magiche dell’Estate di San Martino. Garantisci il tuo posto e vivi momenti indimenticabili