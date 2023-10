Consiglio Regionale, approvata in Aula la Legge sullo scorrimento delle graduatorie regionali nelle PA La Regione Puglia ha rilevato la necessità e l’urgenza di passare dalle parole ai fatti, in quanto non possono più sussistere solo riunioni di tipo interlocutorio ma servono incontri finalizzati a risolvere concretamente le questioni e le prospettive socio-economiche della Puglia.

Il Consiglio Regionale nota uno scarto tra le intenzioni e le azioni concrete della Giunta e ha chiesto che si dia avvio a interventi per combattere l’emergenza lavoro nella consapevolezza delle difficoltà socio-economiche del momento.

Il Consiglio Regionale ha, quindi, ammesso le problematiche vissute dalla popolazione e dai lavoratori riguardanti il precariato e la crisi attuale.

Ieri il Consiglio Regionale pugliese ha approvato la Legge che farà scorrere velocemente le graduatorie dei tanti idonei che hanno superato i concorsi della Regione Puglia.

Le società partecipate infatti, così come gli enti strumentali e gli enti pubblici vigilati della Regione Puglia, nello svolgimento delle procedure di assunzione, utilizzeranno prioritariamente graduatorie già definitive, approvate e in vigore della Regione Puglia.

Ieri i consiglieri hanno fatto un gesto di concretezza politica e umana verso chi ha superato un concorso pubblico e aspetta una chiamata, che significa lavoro, dignità, fine della precarietà, consentendo a circa 1800 persone di tutta la Puglia che hanno investito, studiato, devoluto impegno e vita nei confronti della preparazione di un concorso, e che quindi relativamente alla pubblica amministrazione hanno competenze e strumenti da mettere a disposizione, di trovare al più presto occasioni di lavoro presso la pubblica amministrazione. E agli enti di alleggerirsi dei gravosi adempimenti, economici e organizzativi, derivanti dalla gestione dei concorsi e di risparmiare importanti risorse.

“L’abbiamo messo nero su bianco con una legge regionale: gli idonei delle graduatorie regionali rappresentano un capitale umano da tutelare e salvaguardare” aggiunge il consigliere dem Francesco Paolicelli “per questo finalmente abbiamo approvato la proposta di legge regionale, per agevolare lo scorrimento delle graduatorie in essere, concedendo alle amministrazioni pubbliche ricadenti nel territorio regionale di utilizzare, qualora non detengano graduatorie vigenti, quelle approvate dalla Regione Puglia.”

L’assessore regionale pugliese al Personale, Gianni Stea: «Un ulteriore passaggio che snellirà le procedure assunzionali e faciliterà lo scorrimento delle graduatorie, a coronamento del grande lavoro fatto negli ultimi mesi nell’espletamento dei concorsi della Regione Puglia. Un lavoro certosino e di squadra per garantire la totale trasparenza e meritocrazia per l’assunzione di nuove figure professionali necessarie a rinnovare e modernizzare la macchina amministrativa anche in ambiti complessi, dando al contempo speranze a tanti giovani in cerca di un’occupazione di valore a tempo indeterminato in un momento difficile per il Paese e offrendo a molti di loro la possibilità di rientrare dall’estero e dalle Regioni del Nord Italia».

La presidente del Consiglio regionale, Loredana Capone: «Una legge che valorizza l’impegno di tantissimi giovani pugliesi. Si tratta di quasi duemila persone che, superando il concorso in regione, non solo hanno dimostrato di avere le competenze giuste per dare un contributo importante all’Istituzione regionale ma hanno tutto il diritto di vedersi riconosciuta quell’opportunità per cui tanto hanno lavorato. La Regione Puglia e le nostre agenzie hanno bisogno di energie nuove e di professionisti che possano aiutarci a snellire le attese burocratiche troppo spesso inevitabili a causa del sovraccarico del personale».