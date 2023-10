Renzo Rubino ospite stasera della Cucciari a Rai 3. Gli ospiti dello show

Renzo sta vivendo un momento particolare con la sua Sbanda.



È in uscita il suo pezzo “La Madonna della ninna nanna” che piace a tutti e sta già riscuotendo un notevole successo.



Lo ascolteremo questa sera.



Intanto, giusto per fare un po’ di gossip, abbiamo visto Renzo con una nuova fiamma.



Scherzi a parte, volevamo anche noi unirci agli auguri per la star nazionale, Ornella Vanoni, per il suo compleanno. In foto, Ornella festeggiata proprio da Rubino.



Ricordiamo che fervono i preparativi per la tre giorni Portici d’Estate a Martina Franca, che si svolgerà dal 10 al 12 Novembre nella cittadina della Valle D’Itria, dove Renzo Rubino sarà protagonista insieme al altri personaggi famosi italiani e non, fra cui spiccano Maria Grazia Cuccinotta, Laura Freddi, Ronnie Johns.





Tornando a questa sera, vi ricordiamo che, alle 21.25, su Rai 3, fa ritorno “Splendida Cornice”, il programma di Rai Cultura condotto da Geppi Cucciari.



Questo spettacolo televisivo si propone di mescolare in modo elegante e coinvolgente l’intrattenimento con il patrimonio culturale, cercando di sorprendere costantemente il pubblico.

Nel terzo episodio, gli ospiti includeranno Sabina Guzzanti, Drusilla Foer, Cristiana Capotondi e Nina Zilli e Renzo Rubino.

La trasmissione avrà anche performance live dei Cirko Vertigo, ispirate a Italo Calvino, oltre all’illustratore e fumettista Simone Bianchi.







Gli esperti, quattro professori di comprovata esperienza, affronteranno domande spesso insolite.



Tra loro, spiccano l’ingegnere aero-spaziale Amalia Ercoli Finzi, la parlantina linguistica del linguista Giuseppe Antonelli, l’avvocato civilista, scrittrice e esperta in questioni sentimentali Ester Viola e Giovanni Di Iacovo, membro del Mensa, che raggruppa l’1% della popolazione mondiale con il più alto quoziente intellettivo. Inoltre, ci sarà Ombretta Cecchini, psicologa analista junghiana esperta in sessuologia e relazioni.

Questi esperti costituiranno il nucleo del programma, insieme al professore d’italiano di “Il Collegio”, Andrea Maggi, il quale dovrebbe correggere gli errori ma spesso diventa il bersaglio dell’umorismo della conduttrice. La band di Nicola “Ballo” Balestri, storico bassista di Cesare Cremonini, fornirà la colonna sonora dello spettacolo e accompagnerà le performance live.



Dopo le satiriche clip della scorsa stagione, la seconda edizione di “Splendida Cornice” si impegnerà in un divertente gioco ironico con le personalità di Rai 3 di ogni epoca.



Alessandro Arcodia rimarrà il corrispondente per gli eventi culturali e non, mentre gli altri parteciperanno a un nuovo talent show basato sul lancio di libri chiamato “Tre presentazioni”.

Ritornano anche i “vox populi orientati”, con il loro motto “Lo faccia per me”.



Un maldestro inviato convincerà i passanti a impersonare le personalità legate alla cronaca, allo spettacolo e alla politica.