Taranto – Nell’auto con 22kg di botti, scatta la denuncia

Una denuncia ed un sequestro di quasi 22mila kg di massa attiva esplodente è stato concluso dalla Squadra Volante nel corso della quotidiana attività di controllo del territorio. L’equipaggio della Squadra Volante, impegnata in un posto di controllo in Viale Cannata hanno fermato unautovettura che manteneva unandatura notevolmente sostenuta. Sin da subito, lattenzione dei poliziotti è stata attirata da alcuni scatoloni presenti sul sedile posteriore dellauto ed era evidente la presenza di altri scatoloni nel baule della vettura. Dal controllo approfondito, anche con lintervento del Nucleo Artificieri della Questura, i poliziotti hanno rinvenuto 40 batterie per un totale di quasi 22 kg di massa attiva trasportate in condizioni di assoluta noncuranza della tutela pubblica. Trasmessi gli atti alla Autorità Giudiziaria competente, il materiale rinvenuto è stato sequestrato e messo in sicurezza, mentre luomo è stato denunciato perché presunto responsabile del reato di trasporto di materiale esplodente in quantità superiore

