Quarta, imprenditore del caffè, devolve la somma per la ricerca della fondazione Humanitas

Lecce – 10mila euro per la ricerca da Antonio Quarta. L‘imprenditore, più conosciuto per il Caffè che la sua azienda produce, oltre alla passione per la collezione di tutto quanta riguarda il caffè, ha anche il cuore d’oro.

Dopo essersi aggiudicato all’asta. una Moka da 50 tazze firmata Dolce e Gabbana, ha donato la somma di 10mila euro alla fondazione Humanitas.