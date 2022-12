In vista delle festività natalizie, nonchè con riferimento ai recenti episodi di danneggiamenti di auto a seguito di incendi, nel corso dell’ultima settimana i militari del Comando Provinciale di Lecce hanno intensificato l’attività di controllo del territorio in tutta la provincia.

Lecce – Servizio di controllo dei Carabinieri. Durante queste attività sono stati fermati ed arrestati diversi soggetti:

Un uomo, già sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e del divieto di dimora in quel comune.

rintracciavano e traevano in arresto, ottemperanza mandato di arresto europeo emesso su richiesta organo collaterale bulgaro, deve scontare anni 1 di reclusione per il reato di furto aggravato commesso in Bulgaria nel 2017. lo stesso è stato tradotto presso casa circondariale Lecce

hanno eseguito ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla corte di appello di lecce nei confronti ,di un uomo, poichè lo stesso, già sottoposto al regime degli arresti domiciliari per il reato di “atti persecutori”, violava le prescrizioni imposte dalla misura in atto

In seguito controllo a cantiere di una ditta, deferivano in stato di libertà:

un uomo, in qualità di amministratore unico della citata società per non aver adottato misure idonee per prevenire i rischi dei lavoratori su macchine operatrici;

ed un altro, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, per non aver verificato le corrette procedure lavorative.

hanno deferito in stato di liberta’: due uomini pregiudicati,che agli arresti domiciliari, si erano allomtanati da luogo detenzione senza autorizzazione.

deferivano per guida in stato di ebbrezza: un uomo, esito controllo è risultato avere un tasso alcolemico pari a 1,3 gr/l,

venivano altresì deferiti s.l. per guida senza patente con recidiva: un uomo, il quale era alla guida, senza aver mai conseguito titolo abilitativo, automezzo sottoposto fermo amministrativo; un altro, trovato alla guida con patente senegalese risultata contraffatta e quindi deferito anche per falso materiale;

altri tre soggetti trovati rispettivamente in possesso di::gr. 2.2 di marijuana e gr. 0.8 hashish;

gr. 0.45 di marijuana,gr 1 cocaina.