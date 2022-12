Bari – Monopoli a valanga in casa della Gelbison

Si risveglia il Monopoli e ruggisce come un leone! Batte la Gelbison con un netto 5-1. proprio in casa dei campani. La sqaudra pugliese è stata praticamente in vantaggio per tutta la partita. Al 10′, ha segnato il vantaggio Pinto. Unico momento in parità, al 20′, Gelbison in gol con De Sena. Poi, subito in rete De Santis, che manda le squadre negli spogliatoi con gli adriatici in vantaggio per 2-1. Nella ripresa il Monopoli dilaga con i gol firmati di Manzari, Viteritti e Starita. Sabato prossimo, Il Monopoli è atteso a Taranto per una partita spareggio.

