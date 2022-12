PUGLIA – Classifica Città Digitali 2022: Lecce festeggia e Bari si conferma, indietro il resto della Puglia

Di Claudio Leone

Bari e Lecce “Città digitali”, nella parte bassa della classifica gli altri capoluoghi.

È questa la valutazione sui comuni pugliesi di ForumPA, società specializzata arrivata all’undicesima edizione della classifica ICityRank, in cui tutti i 108 capoluoghi d’Italia sono classificati in base ai livelli di digitalizzazione delle rispettive amministrazioni pubbliche.



Consultando la graduatoria ICityRank2022 scopriamo che Lecce con un punteggio di 70 festeggia il titolo di “città digitale”, rientrando addirittura tra le 10 migliori città per open data. Bari si conferma tra le città più digitalizzate con 74 punti, raggiungendo il massimo punteggio per apertura, ovvero la trasparenza dei dati, e app municipali. Molto staccate Andria con 50 punti al sessantacinquesimo posto e Taranto al settantanovesimo posto con 44 punti. Il capoluogo jonico, nonostante sia ancora nella parte bassa della classifica, segna un significativo balzo in avanti di 13 posizioni rispetto alla classifica precedente. Brindisi con un punteggio di 40 ottiene la ottantatreesima posizione su 108 città, salvandosi per poco dalla “lista speciale” delle città definite “critiche” dal dossier.

Nella “lista speciale” invece c’è Foggia, ancorata al suo centocinquesimo posto, il cui punteggio di solo 26 ne fa una delle sette città critiche, che ormai sono solo il 2% dei capoluoghi italiani. Dall’analisi dei dati si evince un generale miglioramento della digitalizzazione delle città scaturito dalle novità logistiche da affrontare durante i lockdown, e si ipotizza un’ulteriore accelerazione spinta dagli obiettivi fissati nel PNRR.

Purtroppo l’Italia si conferma un Paese a due velocità, in cui il centro e il nord in molti casi ottengono risultati di gran lunga migliori del sud, fatte salve le eccezioni come Bari.