Taranto – Pari per la Primavera

Il Taranto saluta il girone di andata con un pareggio per 1-1 sul campo del Monterosi Tuscia. I rossoblu di mister Marino creano tanto nel primo tempo, ma colpiscono solamente un palo. Nella ripresa gli episodi chiave con il gol di Rossi al 65′ per i padroni di casa che il Taranto riesce a pareggiare proprio al 90′ con Badji. In classifica Taranto sempre secondo alle spalle della Fidelis Andria a -4 in coabitazione con il San Donato Tavarnelle e la Recanatese che scivola al quarto posto perdendo a Siena. Adesso per i ragazzi di mister Marino ci sarà la pausa natalizia, sicuramente utile per ricaricare le batterie e farsi trovare pronti il 13 gennaio, per il derby casalingo contro l’Audace Cerignola.

TABELLINO

MONTEROSI TUSCIA – TARANTO 1-1

MONTEROSI TUSCIA: Malatesti, Ruggieri, Tamantini, Calderone, De Maio, Cataldi, Gjeci, Fiocco, Rossi, Soddu, Andreoni.

All.:Rendina. (A disp.: Danca, Ruiu, Pigliacelli, Rossetti, Molinaro, Romano, Fasciani, Mastropietro, Gentilucci).

TARANTO: Caputo, Mariano, Polanco, Musto, De Liso, Barchi, Marini, Califano, Koepke, Caldiero, Madueke. All.: Marino (A disp.: Di Serio, Torinti, Petrone, Sansolini, Di Serio, Colurciello, Badij, Gambino).

RETI: 65′ Rossi (M), 90′ Badji (T).

ARBITRO: Davide Cavasso di Aprilia (Piergiorgio Stotani di Viterbo, Leonardo Guadagni di Roma 1)