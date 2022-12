Lecce – Quattro del Lecce in Nazionale!

“L’Us Lecce comunica che i calciatori Federico Baschirotto, Lorenzo Colombo, Wladimiro Falcone e Antonino Gallo sono stati convocati in Nazionale maggiore italiana. Il portiere Falcone sarà a disposizione del Commissario Tecnico Roberto Mancini dal 20 al 22 dicembre, mentre Baschirotto, Colombo e Gallo nei giorni 21 e 22 dicembre, in occasione dello stage d’allenamento in programma presso il C.T.F. di Coverciano.

