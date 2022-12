Brindisi – incidente, Jeep fuori strada

Necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco

Brindisi – incidente nella serata di ieri, Jeep fuori strada. Ieri sera, intorno alle 22,30, Una Jeep condotta da una ragazza, è uscita fuori strada ad Erchie, sulla provinciale 61.

I vigili del Fuoco sono dovuti intervenire per estrarre la giovane dalle lamiere dell’auto, che è stata trasportata, dal personale del 118, in ospedale in prognosi riservata