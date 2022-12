Trovato morto un 48enne. È stato trovato da alcuni parenti che, non vedendolo tornare, sono andati a cercarlo. Hanno notato il suo scooter parcheggiato nelle vicinanze di una masseria abbandonata in contrada Mitrano, non molto distante dalla sua abitazione.

Il decesso sarebbe avvenuto a causa di traumi dopo una caduta accidentale, probabilmente dal tetto di una stalla. Sull’accaduto indagano la Polizia.