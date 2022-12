Barletta – PNRR, Comune a rischio 35 milioni di euro

A rischio 35 milioni di euro del Piano nazionale di ripresa e resilienza per il comune di Barletta. In particolare i piani:La sfida del Borgo, Piscina comunale, Villa Bonelli, tre asili nido con annessa scuola per l’infanzia.Oggi da Palazzo di Città, infatti, dovrà partire una risposta chiara al Ministero dell’Economia e delle Finanze in merito allo stato delle procedure per progettare, appaltare ed eseguire gli interventi al momento finanziati.

0 Shares