Taranto – I rossoblu impattano contro il Crotone ma fanno bella figura

In uno stadio praticamente deserto, complice la pioggia incessante di 16 ore, si sono affrontati Taranto e Crotone. Al sesto in gol i rossoblu con Antonini, di testa. Al ventiduesimo pari del solito Chiricò, fendente da fuori area. Al 48’, in pieno recupero, Taranto in vantaggio, svetta, su tutti, Tommasini. Finisce il primo tempo con 2-1 per i padroni di casa. Nella ripresa, all’ottavo, pari di Mogos, ancora un colpo di testa da quasi al limite dell’area. Secondo tempo all’arma bianca, in un campo a limite della praticabilità, non produce null’altro di concreto. Finisce pari ma il Taranto c’era e se non sbagliavano in 3, sotto porta, al 93’, poteva anche vincere. Migliore in campo Antonini ma non hanno demeritato Mastromonaco e Guida. Il Crotone ha tutte le carte in regola per tornare in B ma il Taranto ha ampiamente meritato il pari. Il che fa ben sperare per un finale di andata fuori dai play-out.

foto G. Maffucci

Tabellino

Taranto-Crotone 2-2

TARANTO: Vannucchi; Formiconi, Antonini, Manetta; Mastromonaco, Mazza (6’st Romano), Labriola, Diaby (18’pt Vona), Ferrara; Tommasini (36’st La Monica), Guida. A disp. : Loliva, Caputo, Granata, Evangelisti, Maiorino, Sakoa, Marini. All. Volini (Capuano squalificato)

CROTONE: Dini; Calapai (30’st Crialese), Golemic, Cuomo, Mogos; Petriccione, Carraro (44’st Rojas), Awua (6’st Tribuzzi); Chiricò, Tumminello (6’st Bernardotto), Kargbo (6’st Pannitteri). A disp. : Branduani, Gattuso, Bove, Papin, Giron, Vitale, Panico. All. Lerda

ARBITRO: Nicolini di Brescia

MARCATORI: 6’pt Antonini (T), 22’pt Chiricò (C), 48’pt Tommasini (T), 9’st Mogos (C)

AMMONITI: Ferrara (T), Formiconi (T), Petriccione (C), Vona (T), Manetta (T), Tribuzzi (C), Vannucchi (T)