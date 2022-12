Serie C, risultati delle pugliesi

Oltre alla vittoria del Foggia e al pareggio interno del Taranto, ampiamente trattati a parte, ecco tutte le altre squadre di C pugliesi, nel turno infrasettimanale. Pari a reti bianche tra la Fidelis Andria e la Turris. Buon punto per i pugliesi a Torre del Greco. Stessa sorte per il Monopoli a Latina che deve rimandare l’appuntamento con la vittoria in trasferta. A Francavilla accade di tutto ma alla fine il Pescara perde. E succede per la seconda volta consecutiva in tre giorni. La Virtus vince per 3-2. In rete, al’11’ e L 44’ del primo tempo Cardoselli (F); al 18’ secondo tempo Lescano si rigore (P), Al 27’ Patierno (F), 35’ Cuppone (P). Buon pari del Cerignola a Potenza che resta in alto in classifica.

