Bari – Cambiamento di rotta della Regione Puglia in favore del Diritto allo Studio universitario

Bari – E’ stata intrapresa una strada economicamente difficile, ma eticamente necessaria. Il recente cambiamento di rotta della Regione Puglia in favore del Diritto allo Studio universitario. Si tratta, infatti, di una corroborante iniezione di fondi pubblici destinata a far crescere in maniera esponenziale i beneficiari delle borse di studio.

Lo stanziamento determina anche un meccanismo di premialità che dà una prospettiva di speranza nei prossimi anni, dal momento che la ripartizione tra le Regioni del fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio aumenta anche in proporzione alle risorse proprie investite.

Altri 10,9 milioni di euro sono stati stanziati dalla Giunta Emiliano per finanziare tutte le borse di studio degli studenti universitari risultati idonei. Le graduatorie sono state pubblicate lo scorso 11 ottobre, ma non essendoci copertura, centinaia di universitari erano risultati idonei ma non vincitori. Un dato incoraggiante che permette di compiere un passo significativo verso il raggiungimento dell’obiettivo finale: la copertura totale delle borse per gli studenti aventi diritto.

Francesca Branà