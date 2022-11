Lecce e Google Maps insieme per la mobilità

Conoscere fermate, orari, linee ed i percorsi del trasporto pubblico locale di Lecce non sarà più un problema. Dopo una fase di sperimentazione le informazioni sulla mobilità pubblica sono disponibili su Google Maps. Per l’assessore De Matteis: «Con la rete del trasporto pubblico cittadino su Google maps, offriamo finalmente lo strumento più popolare e conosciuto in assoluto che consentirà a cittadini e turisti di conoscere in tempo reale fermate, orari e percorsi».

