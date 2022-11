Abitare sociale e condomini solidali allo start

La Regione Puglia ha avviato la Manifestazione di interesse rivolta ai Comuni, anche in accordo con gli enti del terzo settore e gli altri enti no profit, tra i quali le Cooperative di comunità, con le ARCA e con le Agenzie sociali per la casa, per il finanziamento di progetti sperimentali di coabitazione sociale e di condomini solidali nell’ambito del “Programma di promozione della cultura dell’abitare sociale” da elaborare secondo i “Principi generali” stabiliti dal competente ufficio regionale. «Questo Assessorato – ha dichiarato l’assessora Anna Grazia Maraschio – si è da tempo dedicato alla promozione dell’Abitare sociale; dopo due anni di pandemia, ci troviamo in un nuovo contesto di crisi globale che sta provocando drammatiche conseguenze sul territorio, determinando fenomeni di marginalità sociale». Le risorse (50 mila euro) saranno pertanto destinate a favorire e promuovere la sperimentazione di nuovi modelli dell’abitare in risposta ai bisogni che molta parte dei cittadini si trovano a vivere oggi.

0 Shares