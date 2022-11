Taranto – L’assessore allo Sport Azzaro risponde sul nuovo stadio

“Sotto l’incrocio” è una trasmissione di Tv Due Mari dove, oltre ad essere onorati di partecipare più volte come testata regionale, con la presenza del nostro addetto allo Sport, affronta sempre argomenti importanti ed è sempre sul pezzo. Non è casuale che vengano interpellati dal bravo conduttore Alfredo Ghionna i più titolati conoscitori dei meandri sportivi come Dante Sebastio di Blunote o Fabrizio Caianiello, volto noto televisivo, responsabile di vari ambiti. Sul caso dello Iacovone, trattato dal Presidente Giove, venerdì si è espresso l’assessore allo sport di Taranto Azzaro. Diciamo subito che non le ha mandate a dire. Vi inoltriamo le dichiarazioni riprese dal Corriere dello Sport e dallo stesso Dante Sebastio in Blunote, presente in trasmissione. “Giove è stato inopportuno è fuori luogo: ristrutturare lo Iacovone a pezzi, significherebbe spendere molti più soldi. I finanziamenti pubblici non sono capricci, per ottenerli servono progetti in grado di reggersi dal punto di vista economico e finanziario. Sappiamo che per la realizzazione del nuovo stadio dovremo aiutare la società a superare questo disagio, anche perché ce lo impone la Lega Pro. Al momento, lo stadio di Talsano è omologato per la Promozione: il problema non è tanto la capienza, quanto seguire tutte le disposizioni imposte dalla Lega Pro stessa. Valutiamo Francavilla Fontana, così come Grottaglie e Brindisi“. Se interessati al video integrale delle dichiarazioni dell’assessore, potete trovarle sul sito di “Due mari Tv” e su “Blunote.it”.

