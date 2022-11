Regione Puglia – Quadro assunzionale concorsi chiuso entro primavera 2023

Bari – La Regione Puglia lo scorso dicembre 2021 ha bandito concorsi pubblici per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di 515 posti per laureati e diplomati. Nel dettaglio 306 posti categoria C con scadenza 12 febbraio 2022 e 209 posti categoria D con scadenza 27 gennaio 2022.

L’obiettivo della Regione Puglia è l’assunzione di figure professionali necessarie a modernizzare la macchina amministrativa, dando speranze ai tanti giovani in cerca di occupazione a tempo indeterminato in un momento difficile per il Paese e offrendo a molti di loro la possibilità di rientrare dall’estero e dalle Regioni del Nord Italia, con l’auspicio che ognuno possa realizzarsi nella propria terra e che partire verso altri paesi sia solo una scelta personale e non l’unica strada possibile.

Gianni Stea, assessore al Personale della Regione Puglia, ha chiarito la situazione in merito alle procedure assunzionali: “Sono convinto che entro primavera avremo chiuso tutto il quadro delle assunzioni in Regione Puglia. Al momento, secondo quanto appreso, della Cat. D (laureati) sono state chiuse 25 su 26 procedure di assunzione e 17 profili prenderanno servizio dal 1 dicembre 2022.

Entro il 31 dicembre usciranno le graduatorie degli altri 9 profili, ma ancora resta in piedi la commissione dei giornalisti, dopo ricorsi di autotutela aperti da alcuni candidati. Per quanto riguarda le Cat. C (diplomati), B3 e gli autisti, ho sollecitato Formez per avere date precise per espletare i concorsi”.