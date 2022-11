Taranto – Concorso per 315 unità presso l’Arsenale militare marittimo

E’ stato indetto un concorso pubblico per esami per il reclutamento di 315 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nell’Area funzionale II, fascia retributiva F2, nei ruoli dell’Amministrazione della Difesa da impiegare presso l’Arsenale marittimo di Taranto, secondo la seguente ripartizione:

Codice ST45 – ASSISTENTE TECNICO PER L’INFORMATICA – N. 7 unità

Codice ST47 – ASSISTENTE TECNICO PER I SISTEMI ELETTRICI ED ELETTROMECCANICI – N.64 unità

Codice ST48 – ASSISTENTE TECNICO PER LA CARTOGRAFIA E LA GRAFICA – N.4 unità

Codice ST49 – ASSISTENTE TECNICO CHIMICO-FISICO – N.13 unità

Codice ST52 – ASSISTENTE TECNICO NAUTICO – N.15 unità

Codice ST53 – ASSISTENTE TECNICO PER L’ELETTRONICA, L’OPTOELETTRONICA E LE TELECOMUNICAZIONI – N.48 unità

Codice ST54 – ASSISTENTE TECNICO PER LE LAVORAZIONI – N.74 unità

Codice ST55 – ASSISTENTE TECNICO PER LA MOTORISTICA, LA MECCANICA E LE ARMI – N.90 unità

L’invio della domanda di partecipazione dovrà avvenire esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNS/e IDAS. La domanda potrà essere presentata per un solo profilo professionale tra quelli messi a concorso. Per partecipare occorre essere in possesso anche di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) ed effettuare il versamento della tassa di concorso di 10 euro, effettuabile seguendo le indicazioni fornite in fase della presentazione della domanda, compilando il format di candidatura sul Portale “InPA”, disponibile all’indirizzo https://www.inpa.gov.it, previa registrazione del candidato sullo stesso Portale.

Le candidature dovranno essere presentate entro le ore 23:59 del 22 dicembre 2022