Market della droga, tre finiscono in carcere e tre agli arresti domiciliari

Taranto-Polizia di Stato, sei arresti per spaccio. Alle prime luci dell’alba di oggi, la Squadra Mobile di Taranto ha eseguito un’ordinanza applicativa di misura cautelare, emessa dal GIP presso il Tribunale di Taranto, nei confronti di 6 persone (tre in carcere e tre agli arresti domiciliari) presunti responsabili, a vario titolo e ruoli, di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare hashish.

Risultano indagate altre due persone – di cui una donna – per gli stessi reati.

I dettagli dell’Operazione saranno resi noti in un successivo comunicato stampa.