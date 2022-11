Di seguito le dichiarazioni del Coordinatore generale della UIL di Taranto Pietro Pallini che vertono sulla questione dei lavoratori ex ILVA, in Amministrazione Straordinaria, di quelli di Acciaierie d’Italia e infine, ma non ultimi, i lavoratori dell’indotto. Quest’ultimi pagano un prezzo molto caro a causa del ritardo dei pagamenti e per l’incertezza delle scelte finora non fatte.

“La battaglia per i diritti dei lavoratori ex ILVA è una cosa sacrosanta per la UIL e fa bene la politica ad accogliere le richieste del sindacato. Ma mettiamo subito in ordine le questioni: ad essere preponderante deve tornare a essere l’azione politica tesa al rientro lavorativo di questi lavoratori.

Il 23 agosto 2023 è oramai alle porte e sono passati quasi 5 interminabili anni dal 2018 e con non pochi problemi dietro e soprattutto davanti a noi.

La promessa e l’impegno, sicuramente condivisibile e del tutto legittimo da parte di una fetta della politica, che comunque continua a metterci la faccia, non può e non deve falsare la certezza del reintegro dei lavoratori. Questi sono del tutto privi di colpe e subiscono le conseguenze del protetto assistenzialismo oltre che l’incertezza e l’umiliazione”.

“Ricordo a me stesso che l’integrazione salariale a questi lavoratori è un dovere sancito dagli accordi, e non una concessione in ragione della propensione di questo o quel Governo, o peggio, della calcolatrice dello Stato.

Diversamente a cosa servono gli accordi? e soprattutto, perché dovremmo farne degli altri?



E a doverla dire proprio tutta non esistono lavoratori di serie A e di serie B, esistono persone prima che lavoratori, con i loro diritti. Questa è una ragione in più per sviluppare seriamente e subito un piano industriale per una fabbrica sostenibile che non macini diritti di persone e lavoratori”.

“Il Governo è proteso a contrastare fattivamente il reddito di cittadinanza. Bene. Ma va da sé che il processo si attua con in mano una proposta seria di come in realtà si è capaci di garantire un lavoro a chi oggi un lavoro non ce l’ha. Ragionamento del tutto speculare per i lavoratori dell’ex Ilva e della norma sull’integrazione CIGS.

La riconferma dell’integrazione salariale, ripeto, è sacrosanto, ma la politica deve essere in grado di non creare divisioni tra lavoratori e soprattutto di sviluppare azioni per il reintegro lavorativo di queste persone”.

“Lavoro e diritti non possono diventare come il principio funzionale di una roulette: sul forse sarà rosso o nero, e poi scommettere.

Quella dell’ex Ilva non è un gioco né tantomeno un calcolo di probabilità e scommessa. Ci aspettiamo dunque, già in direzione dell’incontro di giorno 14 novembre con i parlamentari ionici, che si converga in una riunione di merito prima che metodo.

Ciò sarà necessario per puntare al tavolo del MISE facendo sistema per conoscere intenzioni, azioni, tempi e certezze. Quello che a Taranto da troppo tempo rincorriamo e che la politica è in dovere di affrontare e definitivamente risolvere”.