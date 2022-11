Lecce – Ottimo pareggio, 1 a 1, del Lece contro l’Udinese. Un buon Lecce strappa un punto a Udine e affianca lo Spezia in classifica. La tredicesima giornata si apre con il pareggio per 1 a 1 tra Udinese e Lecce alla Dacia Arena. Segno X non usuale negli incontri tra queste due formazioni, che si sono divise la posta solo 2 volte in 29 sfide di A (il precedente nel 2008 in casa dei pugliesi). In rete Colombo e Beto.

Bari. Deve tornare alla vittoria. E’ l’obiettivo di un Bari che manca l’appuntamento coi tre punti da altrettanti turni. A buone prestazioni non sono seguiti risultati altrettanto soddisfacenti, ecco perché oggi i biancorossi si apprestano alla trasferta di Benevento con la rabbia di chi vuol ritrovare la corsa imperiosa delle prime settimane di campionato. Di fronte un avversario ferito e attardato in classifica: ma la squadra di Cannavaro è qualitativamente dotata e venderà cara la pelle.

Foggia. Foggia-Avellino molto più di una semplice partita. Nel prossimo turno di campionato, Foggia e Avellino si sfideranno per la 28^ volta nella loro storia. Il bilancio sorride ai biancoverdi che hanno trovato il successo in11 occasioni contro le 10 dei rossoneri, 6 i pareggi. Serie B, Serie C, Coppa Italia e anche una finale play-off. Le due squadre si sono sfidate in ogni tipo di competizione. Le formazioni di Rastelli e Gallo arrivano al match dopo un periodo particolarmente felice. I primi, da quando è arrivato il cambio in panchina, hanno collezionato una vittoria e un pareggio contro il Catanzaro mentre, i secondi, sono reduci da quattro risultati utili consecutivi. 14 punti per i pugliesi, 12 per i campani, che pagano un inizio di stagione segnato da molti bassi e pochi alti. Nelle ultime uscite, però, la musica sembra essere cambiata. Foggia e Avellino sono pronte a darsi battaglia.

Monopoli-Andria. Sarà il 20esimo confronto ad Andria contro il Monopoli, una sfida che si può definire una classica del calcio pugliese anche perchè il primo precedente risale al 1970. Dieci nel complesso i successi biancazzurri mentre sono tre le vittorie esterne e sei i pareggi. L’ultimo match disputato risale allo scorso anno quando il Monopoli si impose per 2 a 1 con una rimonta completata in pochi minuti tra fine primo tempo ed inizio ripresa dopo il gol iniziale della Fidelis.

Taranto – Conferenza stampa di Mister Ezio Capuano: “Il match in casa del Picerno è un vero scontro diretto, anche se la classifica del Picerno è bugiarda. Sono rammaricato per l’assenza dei tifosi che, ora, avrebbero dato la giusta spinta alla squadra del Taranto. Rientra, in lista, Tommsini ma ne perdo altri 4. Campo sempre più impraticabile”.