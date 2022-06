DALL’ 8 GIUGNO NEI CINEMA VIAGGIO A SORPRESA un film di Roberto Baeli nel cast Ronn Moss, Mayra Pietrocola, Paolo Sassanelli e la partecipazione straordinaria di Lino Banfi

Arriva nelle sale a partire dall’8 giugno “Viaggio a sorpresa”, commedia in salsa pugliese interpretata e prodotta da Ronn Moss, distribuita da Minerva Pictures. Accanto alla star di Hollywood l’icona nazionale Lino Banfi, Paolo Sassanelli, Totò Onnis, Pietro Genuardi, Marit Nissen, Mayra Pietrocola. Conto alla rovescia per la première, che si terrà al Multicinema Galleria di Bari, alla presenza dell’intero cast. Lino e Ronn vengono già definiti “la strana coppia” del cinema italiano, un duo già molto amato.

Viaggio a sorpresa, diretto da Roberto Baeli, racconta la storia di Michael The Cruise ( Ronn Moss ), un broker di New York da sempre affascinato dall’Italia. Il protagonista è così innamorato del Bel Paese che decide di comprare una masseria e trasferirsi dalla Grande Mela in Puglia per dare una svolta alla sua vita, troppo monotona. Quando giunge in Italia per firmare il rogito notarile, a Michael capiteranno diverse disavventure, arrivando a scontrarsi con una famiglia del posto, quella di Don Antonio (Lino Banfi). E l’amore complicherà ulteriormente le cose.

Coprodotta con Bros Group Italia di Tiziano Cavaliere, la pellicola è una vera e propria dichiarazione d’amore per la Puglia, un omaggio internazionale alla nostra terra, ai suoi colori, sapori, profumi. Un melting pot che ha fatto girare la testa all’attore americano, oramai pugliese residente. Il suo “fidanzamento” con la Puglia è stato coronato il 14 febbraio, giorno della presentazione al mondo della sua casa pugliese, Masseria Paretano, al Canale di Pirro. Una sorta di cerchio magico che si chiude: Ronn ha conosciuto la Puglia nel 2012, durante le riprese a Polignano di alcuni episodi della soap più seguita al mondo, Beautiful. Le puntate italiane coincisero con l’addio a Ridge Forrester, personaggio che ha interpretato per ben 25 anni. Poi il ritorno alle origini, a quella carriera musicale che lo aveva portato sul tetto del mondo con i Player di “Baby come back”, che gli regala nuove soddisfazioni ed un grande successo di pubblico. Ma l’amore per la recitazione ha fatto nuovamente capolino, proprio in Puglia. E da questa terra che considera magica, Ronn ha deciso di ricominciare con un progetto internazionale che lo riporta sul grande schermo. Viaggio a sorpresa è una romantic comedy esilarante, piena di colpi di scena, tra dialoghi straordinari anglo-italo-pugliesi. La parte dialettale verrà sottotitolata nel film e, udite udite, anche il protagonista americano imparerà l’idioma locale.

Mercoledì 8 Giugno 2022, al cinema Galleria di Bari, si terrà la première del film. Saranno presenti in sala Ronn Moss, Lino Banfi, Paolo Sassanelli, Mayra Pietrocola e tutto il resto del cast. Si comincia alle 20.00 con il red carpet per cast e ospiti d’eccezione, alle 20.30 photo – call ufficiale, alle 21.00 la proiezione del film.

Appuntamento mercoledì 8 giugno, h 20.00 Bari, Cinema Galleria

Info 338.244.17.44