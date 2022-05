“Purtroppo il Ministro Orlando, non ha mai conosciuto personalmente il lavoro, ma è vissuto solo di politica, a differenza del sottoscritto che ha sempre lavorato e la politica l’ha fatta per mero spirito di servizio e, non vi nascondo, per pura passione”.

Non le manda a dire i sen Eugenio Filograna leader nazionale degli Autonomi e Partite Iva al Ministro Andrea Orlando

“Il Ministro Orlando – continua Filograna – non riesce a comprendere la necessità di ridurre l’incidenza del costo del lavoro sui conti aziendali, perché non comprende le logiche del mercato delle concorrenze in cui i sistemi aziendali nazionali sono inseriti.Mi permetto di far notare al Ministro Orlando, che le aziende italiane hanno il più alto costo del lavoro, in termini di incidenza sui prezzi dei prodotti e servizi. Questo perché le tasse, i contributi previdenziali, i contributi assistenziali ecc. coincidono per il 150% sul netto in busta paga.Quindi un operaio che percepisce 1.200 euro costa 3 mila euro alla sua azienda, la quale dovrà coprire questo costo col proprio prezzo di vendita del suo prodotto- servizio”.

Filograna non si limita alla critica, ma suggerisce i rimedi: “Se si vuole il bene del Paese e voglio credere che il Ministro ne voglia all’Italia, bisogna salvare le attività economiche, quindi bisogna salvare gli Autonomi e Partite iva. Mai come oggi i dipendenti hanno interesse a salvare le proprie aziende e per conseguenza tutte le loro famiglie.È quindi chiaro che gli Autonomi e Partite iva, i loro dipendenti e le loro famiglie, 50 milioni di soggetti, sono un Unico Corpo Sociale il cui interesse è quello di salvare le attività economiche di qualunque genere e dimensione, perché la loro salvezza conferma e crea Occupazione, Sviluppo e benessere sociale.Quindi bisogna stanziare almeno 16 miliardi per salvare le aziende e bisogna smetterla di ragionare in chiave ideologica, secondo la quale il Capitale ed il Lavoro sono antagonisti, perché così non è da troppo tempo ormai”

“È tempo di Autonomi e Partite iva, loro dipendenti e loro famiglie, come Unico Corpo Sociale – conclude Filograna – È tempo che i politici di professione vadano a casa o facciano una full immersion o uno stage sull’arte del lavorare, soprattutto se non lo hanno mai fatto”

Ministro avvisato, …….