lo Il Direttore Sportivo del Taranto Francesco Montervino, intervenuto a margine della conferenza stampa post Taranto-Portici ed ha dichiarato: “A differenza di Taranto-Serpentara, giusto per fare una comparazione di situazioni che possono sembrare analoghe, la differenza sta nel fatto che lì inseguivamo, ora siamo primi. Vanno analizzate le ultime partite, ma tutto ciò non mi preoccupa affatto. Ad Aversa avevamo 11 assenti, ad Andria il pareggio è un po’ quello che avremmo sottoscritto alla vigilia mentre oggi si è trattato solo di una partita andata storta. Noi siamo il Taranto e siamo primi in classifica; abbiamo dimostrato grande capacità gestionale e oggi posso solo affermare che ci sono stati degli errori che il mister dovrà valutare in settimana. Siamo tranquilli e sereni; non amo intristirmi e coprirmi di negatività, desidero vederla in maniera diversa, più positiva. Dobbiamo reagire perché questa squadra ha la forza per farlo. La pressione, nelle ultime due-tre settimane, si sente eccome. La squadra non è abituata a perdere, e quando accade, sta male. Noi dobbiamo dare serenità ai ragazzi”.

“La squadra non pensa alle problematiche esterne, ma pensa al campo e si vede avendo 56 punti. In questo momento, c’è bisogno della gente. C’è bisogno che la gente non scriva e non dica cose pessime, ora mi aspetto e chiedo il sostegno di tutti. Questa è una occasione unica per dimostrare l’attaccamento ai colori”.

