Il Taranto vince bene a Portici. Gli ionici, in rimonta, rifilano un poker ai padroni di casa. I rossoblù vanno in rete Santarpia, Tissone, Falcone e Diaz.

LA CRONACA – Si parte subito accorte. Al 7’ vi è la prima occasione degna di nota: Marsili batte un calcio d’angolo sulla testa di Tissone, il quale colpisce il palo. Ad andare in vantaggio sono i padroni di casa: punizione sulla tre quarti per i biancoazzurri, Nappo batte e Arpino mette dentro di testa, sfruttando una falsa uscita di Ciezkowski. I rossoblù reagiscono e ci provano al 23’ con un tiro dalla distanza di Tissone, deviata in angolo. Gli ionici trovano la rete tre minuti più tardi: Ferarra mette una palla in mezzo per Guaita che sfiora di testa, la sfera si stampa sulla traversa, sulla respinta è Santarpia a mettere in rete. Al 33’ si fa pericoloso il Portici: Prisco non riesce ad agganciare in aria tutto solo. Gli ionici spingono alla ricerca del vantaggio, al 37’ Diaz si prepara la conclusione, la quale però è centrale. Il Taranto passa in vantaggio al 39’: Tissone dai 30 metri fa partire un destro potentissimo che si spegne sotto l’incrocio. Al 43’ c’è un colpo di testa di Onda, che finisce fuori. L’ultima occasione della prima parte di gara arriva al 44’, con un colpo di testa di Diaz che si spegne di poco al lato del palo di destra.

La seconda frazione di gioco parte con gli ionici che si fanno immediatamente pericolosi: al 47’ Tissone, in mischia, riesce a concludere di poco sul fondo. Al 51’ arriva il terzo gol del Taranto: Falcone con un preciso diagonale batte l’estremo difensore di casa. Ci prova anche Diaz in diagonale al 54’, la palla termina a lato. Al 59’ arriva anche il gol dell’argentino: sugli sviluppi di un angolo l’attaccante mette la sfera in rete dopo una conclusione di Falcone. La contesa si chiude così con Taranto che amministra il vantaggio fino alla fine del match. Da registrare una conclusione a pallonetto di Nicolas Rizzo, deviata in angolo dall’estremo difensore di casa. I rossoblù allungano sulle inseguitrici e il prossimo appuntamento potrebbe risultare fondamentale per il campionato: domenica 21 allo Iacovone arriva il Casarano.

IL TABELLINO

Portici, Stadio “San Ciro”

domenica 14 marzo 2021, ore 14:30

Serie D girone H 2020/21 – recupero giornata 12

PORTICI-TARANTO 1-4

RETI: 17’ Arpino (P), 26’ Santarpia (T), 39’ Tissone (T), 51’ Falcone (T), 59’ Diaz (T) PORTICI (3-5-2): Spina – Illuminato (50’ Del Gaudio), Bisceglia, Arpino – Schiavi, Grieco (60’ Conte), Savarise (50’ Nacci), Nappo, De Luca (60’ Guadagni) – Onda, Prisco. A disp.:Schaeper, Petrosino, Marigliano, Esposito, Vitiello. All.: Domenico Panico. TARANTO (4-4-2): Ciezkowski – Shehu, Silvestri, Rizzo G., Ferrara (86’ Marrazzo) – Guaita (59’ Rizzo N.), Marsili, Tissone, Falcone (65’ Corvino) – Santarpia (59’ Mastromonaco), Diaz (70’ Versienti). A disp.:Caccetta, Diaby, Matute, Serafino. All.:Giuseppe Laterza ARBITRO: Alessandro Negrelli di Finale Emilia (Giannetti-Alfieri). NOTE: Ammoniti: Mister Panico (P), Schiavi (P), Nacci (P), Del Gaudio (P). Gara giocata a porte chiuse per l’emergenza Covid. Foto: Taranto FC

© 2021, Cosimo Lenti. Tutti i diritti riservati