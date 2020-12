La malattia renale cronica (CKD) è una complicanza comune a lungo termine del diabete di tipo 2 e rappresenta un grave problema di salute pubblica negli Stati Uniti. Le due principali cause di malattia renale cronica sono il diabete di tipo 2 e l’ipertensione. Ci sono 26 milioni di persone negli Stati Uniti con diagnosi di diabete e altri 9,45 milioni non sono diagnosticati. Negli Stati Uniti, 108 milioni (45%) di adulti soffrono di ipertensione o stanno assumendo farmaci per la pressione sanguigna. Questo è il motivo per cui l’America Heart Association (AHA) insiste sulla prevenzione dell’ipertensione per ridurre le malattie cardiache e renali.

La malattia renale cronica (CKD) è una complicanza comune a lungo termine del diabete di tipo 2 e rappresenta un grave problema di salute pubblica negli Stati Uniti. Le due principali cause di malattia renale cronica sono il diabete di tipo 2 e l’ipertensione. Ci sono 26 milioni di persone negli Stati Uniti con diagnosi di diabete e altri 9,45 milioni non sono diagnosticati. Negli Stati Uniti, 108 milioni (45%) di adulti soffrono di ipertensione o stanno assumendo farmaci per la pressione sanguigna. Questo è il motivo per cui l’America Heart Association (AHA) insiste sulla prevenzione dell’ipertensione per ridurre le malattie cardiache e renali. Si stima che 37 milioni di adulti americani abbiano malattie renali. La maggior parte dei pazienti con malattia renale allo stadio terminale ha il diabete di tipo 2; e le persone con diabete di tipo 2, d’altra parte, sono a maggior rischio di ipertensione, malattie cardiovascolari (CVD) inclusi attacchi di cuore o insufficienza cardiaca e ictus. Sebbene esistano standard di cura stabiliti, in questa popolazione esiste un carico sproporzionatamente elevato di malattie renali e cardiovascolari, che porta a livelli preoccupanti di morte, malattie e costi sanitari evitabili, nonché scarsa qualità della vita.

Due nuovi gruppi di farmaci prescritti principalmente per il trattamento del diabete di tipo 2 (inibitori SGLT2 e agonisti del recettore GLP-1) potrebbero ridurre significativamente i rischi associati alla malattia renale cronica (CKD) e alle malattie cardiache. Sulla base delle analisi degli studi clinici fino a marzo 2020, un gruppo di massimi esperti in diabete, insufficienza cardiaca, malattie renali e malattie cardiometaboliche ritiene che i farmaci dovrebbero essere presi in considerazione per le persone con CKD e diabete di tipo 2 per proteggersi da malattie cardiache e renali e loro gravi complicazioni, secondo una nuova dichiarazione scientifica dell’AHA “Protezione cardiorenale con i nuovi agenti antidiabetici nei pazienti con diabete e malattia renale cronica” pubblicata sulla rivista Circulation. La dichiarazione esamina le prove di molteplici, ampi, internazionali, studi randomizzati controllati di due classi di farmaci per il controllo della glicemia, inibitori SGLT2 e agonisti del recettore del peptide-1 (GLP-1 RA), in pazienti con diabete di tipo 2, malattia renale cronica e quelli che erano a rischio o avevano già malattie cardiovascolari.

L’analisi dei risultati degli studi clinici ha prodotto queste raccomandazioni:

La valutazione precoce e continua dei rischi per malattie renali e cardiache può aiutare a identificare i pazienti che possono trarre beneficio dagli effetti protettivi e preventivi di questi medicinali.Personalizza la scelta dei farmaci per soddisfare le esigenze di ogni singolo paziente.

Monitoraggio e controllo dell’ipertensione.

Identificare i rischi di ipoglicemia (basso livello di zucchero nel sangue) ed educare i pazienti sui segni in modo che possano cercare rapidamente un trattamento.

Aggiustare tutti i farmaci in tandem con questi farmaci e considerare l’onere della “polifarmacia”, ovvero l’assunzione di 5 o più farmaci al giorno per più condizioni.

I pazienti devono essere informati sui rischi e sui sintomi della chetoacidosi diabetica “euglicemica” (DKA), quando assumono inibitori SGLT2 e DKA “classico”, che è grave e può essere fatale.

Il team di professionisti sanitari dovrebbe esaminare e consigliare regolarmente i pazienti sulla cura regolare del piede per prevenire ulcere o vesciche del piede che possono rapidamente infettarsi e portare all’amputazione.

I risultati compositi degli studi hanno rilevato che gli inibitori del SGLT2 e gli RA del GLP-1 possono ridurre in modo sicuro e significativo il rischio di eventi cardiovascolari e morte, ridurre l’ospedalizzazione e rallentare la progressione della malattia renale cronica fino allo stadio terminale, inclusi i rischi di dialisi, trapianto o Morte. Lo scientifico fornisce una guida pratica e dettagliata per gli operatori sanitari per riconoscere e trattare i pazienti che possono trarre beneficio dall’inibitore SGLT2 e dai farmaci GLP-1 RA. Il gruppo di scrittura ha identificato due ulteriori sottogruppi di pazienti che possono trarre beneficio dagli inibitori SGLT2 e dagli RA del GLP-1: persone con insufficienza cardiaca con frazione di eiezione ridotta (HFrEF) con o senza diabete di tipo 2; e le persone con malattia renale cronica che non hanno il diabete di tipo 2. Il gruppo di scrittura prevede che emergano più dati per convalidare l’uso di inibitori SGLT2 e farmaci GLP-1 RA per questi pazienti a rischio. Gli RA GLP-1 hanno ricevuto l’approvazione iniziale della FDA per l’uso nel controllo glicemico nel 2005 e gli inibitori SGLT2 sono stati approvati nel 2013 e sono stati approvati per il trattamento di persone con diabete di tipo 2.

I farmaci all’interno delle due classi funzionano in modi diversi: gli inibitori SGLT2 riducono lo zucchero nel sangue inducendo i reni a rimuovere lo zucchero dal corpo attraverso l’urina. La ricerca su questa classe di macchine ha dimostrato che possono anche ridurre il rischio di insufficienza cardiaca, rallentare la progressione della malattia renale cronica e ridurre il rischio di morte cardiovascolare. I GLP-1 RA funzionano simulando le funzioni degli ormoni incretinici naturali del corpo che aiutano a ridurre i livelli di zucchero nel sangue post-pasto. I medicinali di questo gruppo hanno dimostrato di ridurre i rischi di infarto, ictus ischemico e / o morte cardiovascolare. Studi recenti dimostrano che questi nuovi farmaci non sono ampiamente prescritti, soprattutto tra i pazienti con rischi più elevati di malattie cardiovascolari e malattie renali croniche. La metformina e gli esaltatori di insulina come la repaglinide rimangono preferiti, forse a causa dei loro profili clinici noti. Un recente studio a livello nazionale su oltre un milione di assicurati commercialmente e beneficiari adulti Medicare Advantage, ha dimostrato che il 7% dei pazienti con diabete di tipo 2 è stato trattato con un farmaco inibitore SGLT2.

Gli scienziati ritengono che la questione più importante che deve essere affrontata in futuro sia l’effettiva implementazione di questi medicinali nella pratica clinica. Quando i team multidisciplinari possono identificare i pazienti ad alto rischio e garantire l’erogazione mirata di queste terapie, a seconda dei casi, i medici potrebbero ridurre notevolmente il carico di malattie cardiache e renali per milioni di persone con diabete di tipo 2. Migliorare la salute cardiovascolare e renale di quante più persone possibile, riducendo la morbilità, la mortalità e le spese sanitarie, sono gli obiettivi primari.

a cura del Dott. Gianfrancesco Cormaci, PhD, specialista in Biochimica Clinica

© 2020, direttore. Tutti i diritti riservati