Nei giorni scorsi, a Bari i poliziotti della Squadra Volanti dell’U.P.G.S.P. della Questura di Bari, in diversi interventi, hanno arrestato una persona e denunciato 4 persone a vario titolo.

In zona Santa Caterina, presso un noto ipermercato, gli agenti della volante di zona hanno arrestato un 47enne pluripregiudicato responsabile di furto aggravato. L’uomo è stato intercettato dopo che aveva asportato dal supermercato numerosi prodotti dagli scaffali.

In via Piccini i poliziotti della volante di zona sono intervenuti per una segnalazione della presenza, in una nota pizzeria, di un cittadino straniero con atteggiamento molesto; sul posto gli agenti hanno fermato e controllato l’uomo, che ha reagito con inaudita violenza all’attività dei poliziotti, aggredendoli e dandosi a repentina fuga; raggiunto in pochi minuti lo straniero è stato bloccato ed identificato per un cittadino nigeriano 39enne risultato pluripregiudicato e in Italia senza fissa dimora. L’uomo, è stato poi denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e false dichiarazioni sulla propria identità e condotto presso l’Ufficio Immigrazione per regolarizzare la sua posizione sul territorio nazionale.

Nel quartiere Libertà gli specialisti dell’Unità cinofila, dopo aver fermato e controllato un autovettura con a bordo due giovanissimi, un pregiudicato 21enne ed un minorenne; entrambi sono risultati pregiudicati in materia di stupefacenti e durante le fasi del controllo, grazie all’infallibile fiuto del cane antidroga, gli agenti hanno rinvenuto, ben occultata all’interno del veicolo, 23 grammi di Marijuana ed 11 grammi di Hashish, già confezionati in dosi pronte alla vendita; il minore inoltre disponeva di un’ingente somma di banconote di piccolo taglio, verosimilmente provento dell’attività di spaccio. Con la collaborazione dei poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine sono state perquisite le abitazioni dei due giovani, dove sono stati rinvenuti altri 4 involucri con 4 grammi di Marijuana. Pertanto i due sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria competente per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A San Pasquale i poliziotti della volante di zona hanno fermato un 22enne a bordo del suo scooter; nelle fasi del controllo il giovane è stato trovato in possesso di alcune dosi di Marijuana; il giovane ha dichiarato di detenere la sostanza per uso strettamente personale, quindi gli agenti hanno contestato la violazione amministrativa per il relativo possesso e il ragazzo dovrà rispondere all’Autorità Amministrativa rischiando restrizioni per la patente di guida e per i documenti validi per l’espatrio.

A San Pasquale gli agenti della volante di zona hanno rintracciato un albanese classe 95’ sottoposto agli arresti domiciliari; verificata la sua assenza dal domicilio, il soggetto è stato deferito all’A.G. competente per il reato di evasione.

