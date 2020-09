BARI – Al via domani la 28esima edizione di Puliamo il Mondo, la storica campagna di volontariato ambientale organizzata in Italia dal 1993 da Legambiente, che chiamerà all’azione in tutta la Penisola centinaia di volontari per ripulire dai rifiuti abbandonati strade, vie, piazze, aree verdi, ma anche spiagge e sponde dei fiumi, lanciando un messaggio di speranza e di futuro sostenibile al Paese. Sostenibilità ambientale, impegno civile, senso di comunità e inclusione sociale, ma anche sport e attività fisica sono le parole chiave al centro di questa edizione che sarà il primo grande appuntamento di volontariato ambientale nell’Italia uscita dal picco dell’emergenza Covid-19. Motto di Puliamo il Mondo 2020 è “Per eliminare le tossine a volte basta un cestino. Fai l’attività fisica che fa bene a te ma anche all’ambiente”, una frase semplice per invitare i cittadini, dopo lunghi mesi di lockdown e il periodo estivo, ad attivarsi fisicamente aiutando l’ambiente, contribuendo a un mondo più vivibile.

Dal 25 al 27 settembre numerosi gli appuntamenti da nord a sud della Puglia, organizzati nel pieno rispetto delle norme anti-Covid. Da Canosa di Puglia, dove accanto all’attività di pulizia si terrà l’avvio del progetto “Scatta e Mappa Canosa di Puglia” per censire le zone con presenza di rifiuti, a Conversano, dove molteplici associazioni parteciperanno all’evento “Puliamo la Riserva”, liberando dal degrado la Gravina di Monsignore all’interno della Riserva naturale di Conversano. Un ricco carnet di iniziative che unirà città, piccoli comuni e aree protette, culminando il 12 ottobre con un trash mob a Cassano delle Murge.

«Alla sua 28esima edizione Puliamo il Mondo si conferma il più importante evento di volontariato ambientale – dichiara Francesco Tarantini, presidente di Legambiente Puglia – capace di far riflettere sulle drammatiche condizioni in cui si trova oggi il Pianeta. C’è un disperato bisogno di rendere cittadini e governi consapevoli degli effetti della crisi climatica, aggravati da un’emergenza sanitaria senza precedenti. All’abbandono incontrollato dei rifiuti si sommano boschi e foreste incendiati, con gravi danni sulla biodiversità che sta via via scomparendo. Iniziative come Puliamo il Mondo limitano i danni dell’agire in modo irresponsabile, promuovendo comportamenti e stili di vita sostenibili, ciò di cui abbiamo più bisogno».

Versione italiana del più grande appuntamento internazionale di volontariato ambientale – il Clean-Up the World nato in Australia – Puliamo il mondo 2020 è realizzato in collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea e gode del patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del

PULIAMO IL MONDO 2020 – INIZIATIVE IN PROGRAMMA

VENERDÌ 25 SETTEMBRE

Canosa di Puglia (Bt)

Il circolo Legambiente di Canosa e i ragazzi dell’Interact Club Canosa hanno organizzato un’attività di pulizia presso il Parco Regina della Pace (ex Parco Almirante), zona 167 di Canosa di Puglia, dove si terrà anche l’avvio del progetto “Scatta e Mappa Canosa di Puglia” per censire e mappare le zone dove sono presenti rifiuti abbandonati.

Appuntamento alle ore 15.00 al Parco Regina della Pace.

Info per partecipare: carmelinda.lombardi@gmail.com

Giovinazzo (Ba)

L’associazione 2Hands di Giovinazzo, il Comune di Giovinazzo e Legambiente Puglia partecipano a Puliamo il Mondo con un’attività di pulizia presso Mamas Beach.

Appuntamento alle ore 17.30.

Info per partecipare: https://bit.ly/2EkG753

Poggiorsini (Ba)

Il Comune di Poggiorsini ha organizzato un’attività di pulizia nelle vie del centro urbano. Appuntamento alle ore 17.00 al pendio Belvedere.

Info per partecipare: matteo.ostuni@gmail.com

SABATO 26 SETTEMBRE

Roseto Valfortore (Fg)

Il Comune di Roseto Valfortore ha organizzato una raccolta dei mozziconi di sigaretta nelle vie del centro urbano.

Appuntamento alle ore 15.00 in Piazza Bartolomeo per una breve presentazione della giornata e per la distribuzione dei kit di pulizia.

Info per partecipare: sindaco@comune.rosetovalfortore.fg.it

Conversano (Ba)

Il circolo Legambiente di Conversano promuove l’evento “Puliamo la Riserva”, un’attività di pulizia presso la Gravina di Monsignore a Conversano. L’evento rientra anche nell’ambito del progetto “Tra Laghi e Gravine: tutela integrata della biodiversità” sostenuto dalla Fondazione CON IL SUD con il Bando Ambiente 2018.

Appuntamento alle ore 9.00 in Piazza Carmine (Piazza Aldo Moro n. 9).

Info per partecipare: segreteria@legambientepuglia.it

DOMENICA 27 SETTEMBRE

San Severo (Fg)

Il circolo Legambiente di San Severo ha organizzato la pulizia di un’area del parco Baden Powell in via Martiri di Cefalonia. Al termine è prevista un’attività di sensibilizzazione sulle criticità ambientali e di informazione sull’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Appuntamento in via Giovanni Gentile alle ore 9.00.

Info per partecipare: 347 6395576

Trani (Bt)

Il circolo Legambiente di Trani ha organizzato una raccolta dei rifiuti presso il lungomare Mongelli. L’iniziativa è in collaborazione con le scuole che saranno informate sui problemi legati all’origine dei rifiuti, della raccolta, del recupero, del riutilizzo e dello smaltimento finale. L’iniziativa è dalle rea 09.30 alle 12.30.

Appuntamento sul piazzale di lido Colonna.

Info per partecipare: legambientetrani@virgilio.it

Barletta (Bt)

Il circolo Legambiente di Barletta ha organizzato una raccolta dei rifiuti nelle aiuole esterne del Castello di Barletta, da Piazza Castello a via Mura S. Cataldo. L’iniziativa è in collaborazione con Bar.SA Spa e Croce Rossa Italiana.

Appuntamento alle ore 9.00 all’ingresso principale dei giardini del Castello per la distribuzione dei kit di pulizia.

Info per partecipare: legambiente.barletta.bt@gmail.com

Spinazzola (Bt)

Il circolo Legambiente di Spinazzola ha organizzato una raccolta dei rifiuti in diverse aree tra cui il Bosco Gadone Turcitano, le fontane e le Cave di Bauxite. Appuntamento alle 8.30 in Piazza San Sebastiano.

Info per partecipare: legambiente.spinazzolla@hotmail.com

Monopoli (Ba)

Il circolo Legambiente di Monopoli ha organizzato un’attività di pulizia del sentiero SIC11. Appuntamento alle ore 9.00 presso la sede del circolo, in viale Aldo Moro 69/17.

Info per partecipare: legambientemonopoli@gmail.com

Ruvo di Puglia (Ba)

Il circolo ACLI e l’US Acli “Lo sport per tutti” di Ruvo hanno organizzato un’attività di raccolta rifiuti in collaborazione con “Fratelli Chiarulli Snc”, Asd Talos, Associazione Casa nel Bosco, Bembé Arti musicali e Performative, Biodistretto delle Lame di Ruvo e di Bitonto, Agesci e Associazione Legami. Appuntamento alle 9.00 in piazza Mons. Tonino Bello (piazzale antistante la chiesa di San Giacomo Apostolo nuova) con partenza alle 9.30. Dopo il ritrovo al Bosco di Patanella alle ore 10.00, l’iniziativa proseguirà con la pulizia del tratto di strada antistante il bosco. Durante la giornata saranno raccolti beni da donare all’Emporio Solidale “Legami” di Ruvo.

Info per partecipare: 393.1008886

Bitonto (BA)

Il circolo Legambiente di Bitonto ha organizzato l’iniziativa “Puliamo il bosco di Bitonto” nel Parco Nazionale Alta Murgia, in collaborazione con le associazioni partner del progetto Gener-Azioni Eco del programma Puglia Partecipa. Appuntamento alle ore 9.00 per la raccolta dei rifiuti; alle 11.30 interverranno Francesco Tarantini, presidente del Parco dell’Alta Murgia, Massimo Temporelli, scienziato, e Mario De Angelis dell’associazione DauniaAvventura.

Info e prenotazioni: circolo.legambientebitonto@gmail.com

Corato (Ba)

Il circolo Legambiente di Corato ha organizzato una raccolta dei rifiuti presso la SP168 (via Vecchia Barletta) e la zona in prossimità del cimitero.

Appuntamento alle ore 8.00 all’ingresso monumentale del cimitero.

Info per partecipare: info@legambientecorato.it

Polignano a Mare (Ba)

Il circolo Legambiente di Polignano ha organizzato la pulizia del tratto di costa tra Cala Paura e Ponte dei Lapilli e dei fondali antistante, in collaborazione con i gruppi subacquei dei volontari diving.

Appuntamento alle ore 9.00.

Info per partecipare: legambientepolignano@gmail.com

Campomarino di Maruggio (Ta)

Il circolo Legambiente di Maruggio ha in programma un’attività di pulizia di un tratto di area dunale presso il percorso paesaggistico a Campomarino.

Appuntamento con i volontari alle ore 10.00 in corrispondenza del Lido Tuareg per la consegna dei kit di pulizia.

Info per partecipare: 340 3104202

Brindisi

Il circolo Legambiente di Brindisi ha organizzato un’attività di pulizia presso l’isola di Sant’Andrea – castello Alfonsino (area compresa tra l’ingresso e il cancello di accesso al cantiere in cui è in corso il restauro del castello), con numerose associazioni tra cui Avio Aero e Croce Rossa. Appuntamento alle ore 9.30.

Info per partecipare: legambientebrindisi@gmail.com

Leverano (Le)

Il circolo Legambiente di Leverano in collaborazione con il Comune ha organizzato una raccolta di rifiuti in via Canisi e in zona Arche.

Appuntamento alle ore 8.30 in Piazza Paolo Giuri (via Otranto, 2).

Info per partecipare: 339.8874633

DAL 3 AL 12 OTTOBRE

Cassano delle Murge (BA)

Il circolo Legambiente di Cassano distribuirà in più giorni i kit di pulizia in vari punti del paese, per facilitare le attività di raccolta rifiuti in qualsiasi momento e luogo vi sia necessità. I cittadini potranno inviare la foto del pre e post pulizia ai profili social del circolo, testimoniando la propria adesione all’evento. Il 12 ottobre è in programma un trash mob per concludere la settimana di pulizia

Info per partecipare: legambientecassano@gmail.com

SABATO 3 OTTOBRE

Bari

Il circolo Legambiente di Bari ha organizzato un’attività di volontariato aziendale in collaborazione con Ferrovie dello Stato che coinvolgerà dipendenti e famiglie nella pulizia della foce di Lama Balice (Strada del Baraccone).

Appuntamento alle ore 10.00.

Info per partecipare: legambiente.eudaimonia.bari@gmail.com

DOMENICA 4 OTTOBRE

Minervino Murge (Ba)

Il Comune di Minervino Murge ha in programma una raccolta dei rifiuti presso Lama Matitani, in collaborazione con LAV.

Appuntamento con i volontari alle ore 10.00 all’ingresso di Lama Matitani.

Info per partecipare: Polizia locale 0883.691014

