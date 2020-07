I giorni del fine settimana sono spesso gli unici durante i quali ci si può rilassare, stare con la propria famiglia, organizzare scampagnate fuori città e… pulire casa. Difficile trovare qualcuno che sia contento di sgobbare anche nel week end, ma d’altronde la pulizia del proprio appartamento non va sottovalutata. Per chi possiede una casa con un bel giardino il lavoro è raddoppiato, in quanto lo spazio verde esterno necessita di cure meticolose per poter essere presentabile.

Certo che di questi tempi difficili avere un bel giardino è un grande vantaggio, specialmente per passare le vacanze estive. Per potersi godere al meglio il proprio spazio verde, bisognerà eliminare erbacce, detriti, rami di alberi e fanghiglia causata dalle intemperie possono rovinare il proprio prato che ogni tanto dovrà essere sfoltito.

Il lavoro di manutenzione del giardino sarà direttamente proporzionale alle sue dimensioni, inoltre dovete tenere conto anche della presenza di gazebo, piscine esterne e aiuole. Il giardinaggio può risultare anche piacevole, specialmente per gli amanti del verde che hanno il cosiddetto ‘pollice verde’, diventando un vero e proprio hobby.

Appassionati o meno, per fare meno fatica possibile e ottenere i risultati ottimali si può ricorrere ad una serie di utensili ed elettroutensili da giardino acquistabili online o nei migliori negozi di giardinaggio. Potrete trovare una vasta gamma di articoli, scegliendo quelli più adatti alle vostre esigenze e soprattutto al tipo di lavoro che dovrete svolgere. Vediamo quali sono quelli davvero indispensabili per tenere il vostro spazio verde ordinato e pulito.

Tagliaerba

L’erba del prato va tenuta sotto controllo, perché se non viene curata può crescere a dismisura e rendere lo spazio verde poco piacevole da vedere, nonché alquanto scomodo. Per poter eliminare l’erba alta in breve tempo, la soluzione migliore è acquistare un buon tagliaerba. Questi elettroutensili muniti di lame rotanti sono alimentati da un motore elettrico o da uno a carburante.

I tagliaerba con motore elettrico sono più facili da utilizzare, per questo particolarmente consigliati ai neofiti. Per poterli usare basterà collegarli ad una presa elettrica (usando una prolunga) e accenderli. Al contrario per i modelli con motore a scoppio sarà necessario utilizzare una miscela di carburante che andrà preparata appositamente. Questi tagliaerba, sebbene meno pratici, arrivano a performance davvero elevate che le loro controparti elettriche non possono raggiungere.

Decespugliatore

Se il tagliaerba è indispensabile per il prato, il decespugliatore elettrico tornerà molto utile nel caso nel vostro giardino ci siano molti cespugli da tenere in ordine. Fondamentalmente il decespugliatore si presenta con un design oblungo che vi permette di raggiungere anche i punti dei cespugli più alti. La lama rotante posta sull’estremità potrà tagliare facilmente l’erba troppo cresciuta, inoltre potrete utilizzarlo anche per sfoltire un po’ i rami degli alberi più bassi.

Aspiratore

Una volta tagliata l’erba e i rami, non potrete certo lasciare tutto sul terreno. Per poter eliminare i detriti dal giardino dovrete usare un buon aspiratore. Questi articoli funzionano in modo analogo agli aspirapolveri per le pulizie domestiche, infatti sono in grado di catturare foglie e rametti che una volta aspirati vengono depositati in un serbatoio svuotabile. Molti aspiratori in commercio dispongono anche della funzione di soffiatore che consente di spazzare via le foglie e l’erba rimasta sul suolo, in modo da raccoglierla più facilmente in mucchietti, senza dover faticare con il rastrello.

Idropulitrice

Se nel vostro giardino avete dei mobili come sedie, divanetti o delle decorazioni particolari, per potrebbe farvi comodo un idropulitrice. Fondamentalmente si tratta di un idrante portatile capace di emanare un getto d’acqua potentissimo che consente di ottenere risultati ottimali in pochissimo tempo. Come per i tagliaerba, anche le idropulitrici si presentano in due tipologie: quelle elettriche e quelle a scoppio da scegliere in base alle proprie esigenze.

Questo articolo da giardino si rivela inoltre molto versatile, in quanto potrete utilizzarlo per pulire la vostra automobile, il garage o la cantina. Il lato negativo di questi articoli è il loro ingombro, in quanto il serbatoio portatile si presenta con dimensioni abbastanza ampie, sebbene solitamente venga dotato di ruote per facilitarne il trasporto.

Nel caso foste interessati all’acquisto, potrebbe tornarvi molto utile consultare una classifica delle migliori idropulitrici in modo da poter comprare quella con il rapporto qualità-prezzo più conveniente.

