Taranto: Melucci vara la nuova Giunta

Il Sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci

Il Sindaco Rinaldo Melucci rende noto di aver provveduto nelle ore pomeridiane di oggi 9.1.2024, dopo le dovute verifiche politiche, a nominare, con singoli atti ai sensi e per gli effetti dell’art.46 del tuel 267/2000 e delle norme di riferimento, i seguenti Assessori in seno alla Giunta Comunale, conferendo ai medesimi relativa delega assessorile nelle materie a fianco di ciascuno indicate:

Dott. Azzaro Giovanni con delega allo Sviluppo Economico, Turismo e Sport e contestuale nomina a Vice Sindaco;

Avv. Ciraci Cosimo con delega ai Lavori Pubblici, Risorsa Mare e Politiche di Coesione;

Dott.ssa Ficocelli Gabriella con delega ai Servizi Sociali, Politiche di Inclusione e Pari Opportunità;

Dott.ssa Lussoso Angelica con delega alla Cultura, Eventi e Politiche Giovanili.

Rag. Mazzariello Michele, con delega alle Società Partecipate, Risorse Umane e Affari Generali;

Avv.ssa Petrosillo Desiree, con delega alla Pubblica Istruzione, Università ed Edilizia Scolastica;

Avv. Liuzzi Carlo, con delega al Patrimonio, Tributi e Politiche Abitative;

Il Sindaco, infine, si è riservato, nei tempi dovuti, l’adozione dei successivi atti utili al completamento dell’intera composizione della Giunta comunale.