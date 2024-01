CARCERE DI TARANTO: ALLARME PER LA SALUTE DEI DETENUTI E LA SICUREZZA DEL PERSONALE

La situazione nel carcere di Taranto desta preoccupazione crescente a causa della carenza di personale medico, che minaccia seriamente il diritto alla salute dei detenuti e mette a rischio l’incolumità degli operatori penitenziari. Il deputato Perrini, vicepresidente della Commissione Sanità e presidente della Commissione Antimafia, ha sollevato il problema in numerose interrogazioni urgenti rivolte all’assessore alla Sanità, chiedendo provvedimenti immediati.

La carenza di medici all’interno dell’istituto penitenziario sta compromettendo gravemente il regolare svolgimento delle attività sanitarie, aumentando il rischio di incidenti e tensioni all’interno del carcere. Inoltre, la mancanza di strumentazioni diagnostiche adeguate pone ulteriori sfide nella gestione delle cure sanitarie per i detenuti.

Il deputato Perrini, nel corso del suo impegno come rappresentante istituzionale, ha presentato diverse interrogazioni urgenti dal 2021 per ottenere chiarezza su quali provvedimenti l’assessore alla Sanità, Rocco Palese, intendesse adottare per affrontare la critica situazione nel carcere di Taranto. Queste interrogazioni vertevano sull’urgenza di potenziare il servizio sanitario carcerario e l’acquisto di strumentazioni diagnostiche essenziali per garantire adeguate cure mediche ai detenuti.

Di fronte alla mancanza di risposte concrete e alla persistente criticità della situazione, il deputato Perrini ha deciso di protocollare una richiesta di audizione in Commissione Sanità per l’assessore Rocco Palese. L’obiettivo dell’audizione è comprendere appieno quali iniziative tempestive intenda adottare l’assessore per rafforzare il servizio sanitario nel carcere di Taranto e assicurare il rispetto dei diritti fondamentali dei detenuti in un contesto territoriale già difficile per la cronica carenza di personale medico.

La situazione attuale rappresenta un chiaro segnale della necessità di interventi immediati da parte delle autorità competenti per garantire il diritto alla salute dei detenuti e la sicurezza del personale penitenziario. La Commissione Sanità si appresta quindi a valutare le risposte e le azioni proposte dall’assessore Palese, nella speranza di porre fine a questa emergenza che minaccia la stabilità e la sicurezza del carcere di Taranto.