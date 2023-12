Prospettive economiche e Innovazione sociale: Il futuro della BCC di Locorotondo

In un’intervista esclusiva rilasciata al nostro collega Valerio Convertini, la Banca di Credito Cooperativo (BCC) di Locorotondo attrsverso il presidente Antonio Convertini ed il direttore generale Andrea Martellucci ha evidenziato non solo la solidità economica ma anche l’impegno sociale nel territorio, condividendo la visione della banca per il 2024

Il presidente Antonio Convertini e il direttore generale Andrea Martellucci discutono gli sviluppi recenti e le prospettive per il 2024

Un anno di crescita e sostegno

Il presidente Convertini ha descrito il 2023 come un anno di successo per la BCC. La banca ha celebrato 70 anni di attività, riaffermando la sua solidità finanziaria e il suo impegno verso il territorio.

“Abbiamo esteso il nostro sostegno a vari settori, dai progetti culturali e sportivi al volontariato e alle parrocchie locali,” ha dichiarato il presidente, sottolineando l’importanza del supporto morale e logistico oltre a quello economico.

Dati economici positivi

Il Direttore Generale Martellucci ha dichiarato conti alla mano che la BCC ha registrato una crescita sia nei prestiti, con un incremento del 6% rispetto all’anno precedente, sia nella raccolta complessiva, aumentata di 21 milioni di euro.

Il 2022 si era chiuso con un utile di circa 3 milioni di euro, e i primi dati del 2023 confermano questa tendenza positiva.

“Stiamo migliorando la qualità del credito, grazie alla nostra politica di mutui a tasso fisso che protegge le famiglie dagli effetti dell’aumento dei tassi di interesse,” aggiunge Martellucci.

La visione economica di Cisternino e della Valle d’Itria

Rapporto con la Comunità di Cisternino

Initato ad intervenire sul tessuto economico locale, il direttore ha descritto Cisternino e la Valle d’Itria come aree dinamiche, con un forte spirito inventivo e morale.

Queste caratteristiche, insieme alla riduzione dell’inflazione e dei tassi, offrono prospettive ottimistiche per il 2024, soprattutto per le aziende che investono in innovazione e tecnologia.

Nuove iniziative e servizi

Il presidente Convertini ha annunciato che la Mutua dott. Consoli, nuova realtà nel perimetro della BCC, ha già stipulato convenzioni con molte attività commerciali e associazioni.

La Fondazione Chaire, espressione della BCC, ha acquisito una nuova sede e si prepara a lanciare servizi di assistenza domiciliare a inizio 2024.

Il Futuro Digitale della BCC

Con una crescente tendenza verso la digitalizzazione nel settore bancario, Martellucci ha assicurato che la BCC rimarrà al passo con i tempi.

“Pur mantenendo i nostri sportelli aperti, incentiveremo l’uso della tecnologia per offrire vantaggi ai nostri clienti,” ha affermato il direttore, evidenziando l’introduzione di prodotti come il conto online.

Rapporto con la comunità di Cisternino

Convertini ha concluso con orgoglio del rapporto rafforzato tra la BCC e le associazioni locali.

“La risposta del territorio è stata estremamente positiva. Continueremo a sostenere queste realtà vitali per la comunità,” ha concluso il presidente.

La BCC di Locorotondo dimostra che è possibile coniugare solidità economica e impegno sociale. Attraverso innovazione, tecnologia e un forte legame con il territorio, la banca si posiziona come un pilastro fondamentale per la crescita e lo sviluppo della comunità locale.