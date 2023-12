Incidente stradale ad Andrano: giovane in gravi condizioni

In un tragico incidente stradale ad Andrano, un ragazzo di appena 18 anni ha subìto gravi ferite. Il giovane, mentre percorreva la strada provinciale 167 in direzione Depressa, ha perso il controllo del suo scooter, franando sull’asfalto e scivolando per diversi metri.

L’incidente è avvenuto nelle prime ore del mattino, in un tratto di strada noto per la sua pericolosità. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane potrebbe essere stato vittima di un impatto con un mezzo autospurgo che si trovava nelle vicinanze. Le indagini dei carabinieri della compagnia di Tricase sono in corso per accertare le dinamiche esatte dell’incidente stradale ad Andrano.

Il ragazzo, originario della stessa città, è stato immediatamente soccorso dagli operatori del 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale “Cardinale Giovanni Panico” di Tricase. Al momento, si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione, lottando tra la vita e la morte.

Le autorità stanno conducendo un’indagine approfondita per stabilire se vi sia stata una collisione diretta con l’autospurgo o se il giovane abbia perso il controllo dello scooter per altre cause. Un movimento improvviso del mezzo di grande dimensione potrebbe aver spaventato il conducente, portandolo alla rovinosa caduta.

Questo incidente stradale ad Andrano solleva nuovamente questioni sulla sicurezza stradale e sull’importanza di misure preventive, soprattutto in aree ad alta densità di traffico e in prossimità di lavori stradali.

Mentre la comunità di Andrano attende ulteriori notizie, si rafforza il senso di solidarietà nei confronti della famiglia del giovane e di tutti coloro che sono stati coinvolti in questo tragico evento. La speranza è che l’incidente porti a una maggiore consapevolezza e a politiche più efficaci per garantire la sicurezza sulle strade della Puglia.