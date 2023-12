Allarme rapine a Foggia: commercianti in allerta

Allarme rapine a Foggia: questo è il grido di allarme che sale prepotente tra le vie della città, soprattutto nel periodo delle festività natalizie. La tranquillità dei commercianti foggiani è stata scossa da una serie di episodi criminali che hanno portato tensione e paura tra gli abitanti.

Il caso più recente ha coinvolto una tabaccheria di via Don Luigi Sturzo, nel quartiere Carmine Nuovo. Due individui con il volto coperto e armati di coltello hanno fatto irruzione nel negozio, poco prima della chiusura serale, e si sono impossessati dell’incasso giornaliero, ammontante a circa 500 euro. Questo episodio si inserisce in un contesto più ampio di allarme rapine a Foggia, che vede i commercianti locali in una costante situazione di allerta.

A soli tre giorni di distanza, un altro episodio ha scosso la comunità: il distributore automatico di un’altra attività commerciale è stato vandalizzato. Nonostante i danni ingenti, fortunatamente l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente.

Questi episodi di rapina non sono isolati. Solo poche ore prima dell’assalto alla tabaccheria, un altro negozio, il ‘Vitulano Drugstore’ di via Fares, è stato preso di mira. In questo caso, i malviventi erano armati di bastone. La frequenza e la violenza di questi atti criminali hanno sollevato interrogativi e preoccupazioni sulla sicurezza dei commercianti e dei cittadini.

Di fronte a questo allarme rapine a Foggia, alcuni esercenti hanno iniziato a prendere misure di sicurezza aggiuntive, come l’assunzione di guardie giurate armate. Tuttavia, la soluzione a questo problema richiede un intervento più ampio e coordinato, che coinvolga forze dell’ordine, istituzioni e cittadini.

In conclusione, l’allarme rapine a Foggia rappresenta una sfida per la sicurezza urbana. È necessario un approccio olistico che miri a ristabilire un senso di sicurezza e protezione per tutti i residenti e i commercianti di Foggia.