Tre in una smart: arresto e denunce per droga ad Alliste

In una tranquilla area periferica di Alliste, un’insolita Smart con a bordo tre giovani ha attirato l’attenzione dei carabinieri, innescando un’operazione anti-droga che ha portato a un arresto e due denunce. Questo episodio, avvenuto ieri pomeriggio, sottolinea l’incessante impegno delle forze dell’ordine nella lotta contro lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante un normale pattugliamento, i carabinieri della stazione di Racale hanno notato una Smart che si muoveva in maniera sospetta. Al suo interno, tre giovani sembravano agitati. La decisione di procedere con un controllo ha portato a scoperte significative: all’interno del piccolo veicolo sono stati trovati 38,5 grammi di cocaina, già suddivisi in dosi, una bustina di marijuana e 870 euro in contanti.

Loris Rizzo, 19 anni, alla guida della Smart e già noto alle autorità, è stato arrestato e posto ai domiciliari. I suoi due compagni, entrambi 18enni di Racale e Alliste, sono stati denunciati a piede libero per detenzione ai fini di spaccio in concorso. Il giovane Rizzo sarà difeso dall’avvocato Francesco Fasano nella prossima udienza.

Questo caso evidenzia il continuo problema dello spaccio di droga nelle piccole comunità e l’importanza dei controlli per preservare la sicurezza pubblica. L’episodio solleva questioni riguardanti l’educazione dei giovani sui pericoli della droga e l’importanza della prevenzione.

L’operazione “Tre in una Smart Alliste” conferma l’importanza della vigilanza costante nel prevenire e contrastare il commercio illegale di sostanze stupefacenti. L’attenzione delle forze dell’ordine resta alta per garantire la sicurezza nelle nostre comunità.