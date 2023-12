Taranto – bilancio di previsione irrequieto

Approvato il bilancio di previsione a Taranto. Luigi Abbate offende – Massimiliano Stellato reagisce!

Bilancio di previsione a Taranto: Massimiliano Stellato, Presidente di Italia Viva Puglia, ha subito l’ennesimo attacco da Luigi Abbate, durante il consiglio comunale di ieri. Abbate ha etichettato Stellato come “contrabbandiere” e ha continuato a utilizzare offese, denigrazione e accuse diffamatorie nei confronti degli avversari politici.

Fabio Galli e Francesco Basi, rispettivamente presidenti provinciali e cittadino di Italia Viva a Taranto, hanno espresso la loro indignazione per l’accaduto:

“Capita che al mercato, certi imbonitori, urlino per attirare gli avventori. Al mercato è accettabile. In politica, e soprattutto nelle sedi istituzionali, no”, hanno dichiarato -“Non è la prima volta che Abbate provoca, esaspera i toni ed inveisce pubblicamente il consigliere Stellato, il web e tanti di noi ne sono testimoni. Siamo certi che le provocazioni utilizzate negli anni da Abbate nei confronti dei suoi competitor, siano quanto di peggio la politica possa offrire ai nostri concittadini. Fortunatamente, non è intervenuto alcun contatto fisico tra i consiglieri. Tuttavia, la gravità e il tenore delle offese ricevute da Stellato sono state irricevibili. Italia Viva esprime tutta la sua solidarietà a Massimiliano Stellato per le gravi offese ricevute dal provocatore seriale Luigi Abbate.Speriamo che il presidente del consiglio comunale di Taranto possa intervenire per evitare che simili episodi si ripetano in futuro.”