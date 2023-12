La rivista Il Grande Salento.it lancia un appello per sostenere la “Bradanico-Salentina”

Simbolo come nessuna delle incompiute italiane, la superstrada a due carreggiate che dovrebbe collegare direttamente Taranto e Lecce, consentendo così di chiudere il triangolo infrastrutturale di primo livello con l’altro capoluogo del sud della Puglia, Brindisi, è tornata recentemente agli onori della ribalta, in virtù dell’intenzione del governo Meloni di riprendere in mano all’opera. In particolare, sarebbero stati già aggiudicati gli appalti relativi al terzo lotto, quello che dovrebbe congiungere Manduria al capoluogo jonico, con inizio dei lavori fissato per il mese di gennaio, a detta dell’onorevole di FdI Dario Iaia.

Il giornale “Il grande Salento”, cogliendo la palla al balzo, temendo nuove “manovre dilatorie”, sempre all’ordine del giorno quando si parla di questa, autentica, strada fantasma, ha cercato così di coinvolgere l’opinione pubblica tutta del nostro territorio, proponendo un appello pubblico, sottoscrivibile da ogni cittadino, all’indirizzo redazione@ilgrandesalento.it, specificando i propri dati anagrafici, la professione ed il comune di residenza. Le informazioni sono presenti sulla pagina internet del giornale.

Il Movimento ritiene di fondamentale importanza incalzare Governo, Regione ed Anas al fine di non far cadere di nuovo le nebbie più fitte su questa arteria rimasta sulla carta degli ingeneri, quasi interamente, da mezzo secolo, essendo di essa stato realizzato solo il tratto che conduce San Pancrazio Salentino e Manduria, a cavallo delle province di Brindisi e Taranto.