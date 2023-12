Vacanze natalizie i suggerimenti della SIPPS

I suggerimenti per le vacanze natalizie della società italiana pediatria preventiva per il sociale (SIPPS)

Le vacanze natalizie sono un’opportunità preziosa per i genitori di riscoprire il piacere di trascorrere tempo di qualità con i propri figli. In questa cornice di serenità e leggerezza, la Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale – SIPPS – offre cinque semplici consigli, racchiusi nelle cinque A, per vivere le feste con serenità e sicurezza, mantenendo un equilibrio tra divertimento e regolarità.

Alimentazione

Durante le feste, concedersi qualche trasgressione è lecito, ma sempre nel rispetto di una dieta varia e bilanciata. Prediligere frutta di stagione e pasti piccoli e frequenti anziché abbuffate. Evitare bevande alcoliche per i bambini e prestare attenzione alle porzioni, spesso ipercaloriche, dei piatti tradizionali.

Abitudini

Mantenere il normale ritmo sonno/veglia per evitare difficoltà dopo le feste. Regolarità nei pasti e favorire il movimento, dedicando del tempo all’aria aperta, sono cruciali per il benessere dei bambini.

Attività

Organizzare i compiti scolastici in modo da evitare stress eccessivo nei giorni precedenti il ritorno a scuola. Limitare il tempo davanti agli schermi e promuovere il contatto con amici e giochi all’aperto. La lettura rimane un’inestimabile fonte di stimolo cognitivo.

Ambiente

In un periodo con diffusione di patogeni respiratori, è fondamentale proteggere i più fragili, adottando precauzioni come il lavaggio delle mani e, se necessario, l’uso della mascherina. Insegnare ai bambini il rispetto per l’ambiente e la natura è un valore importante.

Attenzione

Assicurarsi che i giocattoli siano adatti all’età del bambino e considerare potenziali rischi per fratelli o sorelle più piccoli. Prevenire incidenti, cadute e malattie è cruciale, così come filtrare contenuti di violenza nelle informazioni per i bambini.

Il presidente SIPPS, Giuseppe Di Mauro, sottolinea l’importanza di privilegiare i momenti di relazione e confronto durante le festività, sia in famiglia che fuori casa. Il pediatra Piercarlo Salari evidenzia come questo periodo tranquillo sia strategico per la revisione del piano vaccinale e per valutare la salute e lo sviluppo dei bambini.

In conclusione, le feste dovrebbero essere un periodo di meritato riposo e scoperta dei piccoli piaceri spesso trascurati. Seguire questi semplici consigli può rendere le vacanze non solo divertenti ma anche benefiche per la crescita e il benessere dei nostri bambini.