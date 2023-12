PERCHÉ IL CINZELLA FESTIVAL ABBANDONA TARANTO?

di Claudio Leone

Il Cinzella Festival abbandona Taranto! l’annuncio arriva dal presidente dell’associazione Afo6 (organizzatrice dell’evento) Gianni Raimondi in una conferenza stampa col Sindaco di Brindisi e il Presidente dell’autorità portuale del Mare Adriatico.

Non solo i concerti, ma anche “Cinzella Immagini” e “Cinzella Parole”, che sono eventi legati al festival e che solitamente si svolgono nella città di Taranto, si spostano a Brindisi. Perciò l’importante rassegna artistica non sarà più “Suoni Immagini e Parole tra i Due Mari – Taranto”, come ancora si legge sulla pagina Facebook ufficiale dell’evento. La domanda è d’obbligo: PERCHÉ? In un passaggio della conferenza stampa Raimondi fa riferimento a non meglio precisate “problematiche logistiche e strutturali… che impattano sui costi di produzione”.

In un post su Facebook il dj grottagliese Franz Lenti, che ha suonato al festival nel 2019, afferma che i problemi a cui si riferisce Raimondi sarebbero la mancanza di soluzioni per la viabilità e l’assenza del wifi, e aggiungo io (per esperienza personale) di qualsiasi forma conosciuta di linea internet, cosa che rappresenta un grosso impedimento per qualunque evento con un pubblico così vasto. Inoltre Lenti si avventura in un’ipotesi, secondo me molto interessante: “la rottura nascerebbe dall’ultima estate: si sarebbe (amministrazione comunale di Grottaglie) preferito investire su una rassegna come “Kriptalys Fest” che nonostante fosse alla sola prima edizione e composto da un cast obiettivamente non di grido, ha visto l’Amministrazione locale elargire alla società organizzatrice Humus srl, quasi 40 mila euro.

Una cifra che non è pari nemmeno alla somma di tutti i patrocini di cui il Cinzella ha beneficiato in anni di edizioni”. Insomma, la storia si ripete! Infatti lo scorso anno il festival dell’associazione Afo6 fu l’unico progetto ad essere escluso, dal Comune di Taranto, dal finanziamento degli eventi estivi, esclusione per la quale non sono stati resi pubblici i motivi.

L’edizione dello scorso anno ha dimostrato che il Cinzella Festival ha un pubblico anche fuori dalla nostra provincia, con il concerto del 9 agosto 2022 del famoso duo londinese Morcheeba, che è stato un successo nonostante si sia tenuto a Brindisi, dimostrando la capacità degli organizzatori di avere contatti anche con altre amministrazioni pubbliche oltre quelle della nostra provincia. Morale della favola: peggio per Taranto