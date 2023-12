Intensificazione dei controlli a Latiano: arresti e denunce da parte dei Carabinieri

Nel contesto dell’intensificazione dei “Controlli a Latiano“, il Comando Provinciale Carabinieri di Brindisi ha messo in atto un’operazione straordinaria per garantire sicurezza e serenità ai cittadini. Durante il fine settimana, diverse pattuglie hanno effettuato controlli mirati nelle zone più frequentate della città, inclusi i luoghi della movida e le aree vicine agli istituti scolastici.

Tra i risultati più rilevanti dei “Controlli a Latiano“, si evidenzia l’arresto di un uomo di 60 anni, già ai domiciliari, condannato a 7 anni di reclusione per tentata violenza sessuale. Inoltre, due uomini di Mesagne sono stati denunciati per possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere, specificatamente coltelli. Infine, due giovani sono stati segnalati per detenzione di hashish a scopo personale.

L’operazione rientra in un piano più ampio di prevenzione dei reati e di rafforzamento della percezione di sicurezza tra i cittadini. L’obiettivo è creare un ambiente sicuro, soprattutto in prossimità delle festività natalizie. Questi “Controlli a Latiano” testimoniano l’impegno costante delle forze dell’ordine nel preservare l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.

L’efficacia di questi “Controlli a Latiano” è un chiaro segnale della dedizione dei Carabinieri alla sicurezza della comunità. L’attenzione alle aree sensibili e la prontezza nelle operazioni di controllo rappresentano un importante deterrente contro il crimine, confermando l’impegno nella lotta alla criminalità e nel garantire la tranquillità pubblica.