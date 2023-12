Emergenza igienico-sanitaria agli spogliatoi dell’ex Ilva: USB sollecita un intervento immediato

Nell’Ex Ilva, la situazione degli spogliatoi all’interno dello stabilimento ha raggiunto livelli critici, poiché da giorni i dipendenti sono privi di acqua calda. Questa carenza ha generato un grave problema di igiene e sicurezza, mettendo a rischio non solo la salute dei lavoratori ma anche l’ambiente domestico in cui vivono.

Gli spogliatoi, situati nella portineria Operai, sono diventati un punto di preoccupazione per l’Unione Sindacale di Base (USB), che ha sollevato la questione in diverse occasioni. La mancanza di acqua calda impedisce ai dipendenti di effettuare una doccia prima di concludere il turno di lavoro, portando con sé le polveri inquinanti accumulatesi durante la giornata. Questa problematica, da tempo irrisolta, sembra aggravarsi a causa della mancanza di manutenzione adeguata e della difficoltà nel reperire pezzi di ricambio per la caldaia.